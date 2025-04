Lancia e Grazia si uniscono per dar vita a un progetto editoriale esclusivo alla Milano Design Week

Durante la Milano Design Week, che si concluderà il 13 aprile, Lancia e Grazia collaborano per realizzare un progetto editoriale esclusivo che unisce design, lifestyle e mobilità. Il cuore dell’iniziativa è un video dinamico, in cui ogni giorno un membro del team digitale di Grazia accompagnerà un ospite diverso, a bordo della Nuova Ypsilon, agli eventi più esclusivi della settimana. Il focus sarà sugli appuntamenti e le installazioni “fuori dai distretti”, esplorando tendenze e ispirazioni del design. Il progetto prende vita attraverso una speciale edizione di Grazia Talks, che mescola eleganza e innovazione.

Grazia e Lancia firmano un racconto inedito della Design Week, un viaggio quotidiano tra creatività, ispirazione e stile a bordo della Nuova Ypsilon

Tra i protagonisti del reportage ci sono Carolina Dé Castiglioni (@carothesituation), digital creator e attrice, Gaia Venuti, imprenditrice e interior designer, e Lorenzo Bises, digital creator con una passione per il vintage e l’architettura. Ogni talento offrirà una prospettiva unica e autentica sulla Design Week, portando freschezza e originalità al progetto.

La Nuova Ypsilon si conferma come l’auto perfetta per chi desidera muoversi in città con libertà, indipendenza, stile e praticità. Le sue dimensioni compatte la rendono ideale per navigare nel traffico urbano, mentre il sistema di parcheggio assistito è perfetto per affrontare le manovre strette nelle aree più congestionate. A bordo, la tecnologia è studiata per garantire una guida connessa e sicura, con il sistema di infotainment che supporta Apple CarPlay e Android Auto per gestire facilmente chiamate, messaggi, musica e navigazione.

Lancia

Disponibile in versioni completamente elettrica o ibrida di ultima generazione, la Nuova Ypsilon offre eccellenti prestazioni, maneggevolezza e efficienza. La versione ibrida monta un motore 1.2L da 110 CV con tecnologia 48V, cambio automatico e-DCT a 6 rapporti e bassi consumi. Grazie alla collaborazione con Grazia, la Ypsilon diventa la compagna ideale per esplorare Milano durante la Design Week, rappresentando il futuro del design italiano.