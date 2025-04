Fiat Grande Panda elettrica: in promozione a 16.450 euro in questo paese

La nuova Fiat Grande Panda è una degna rappresentante del marchio italiano, grazie al suo design italiano, alle dimensioni compatte e al suo stile unico, direttamente imparentato con l’icona degli anni ’80. Il nuovo modello sarà perfetto sia come auto familiare che come city car per l’uso quotidiano. Progettata in Italia presso il Centro Stile di Torino, la Grande Panda si distingue per le dimensioni compatte, le linee semplici e un abitacolo ben organizzato e spazioso. La sua forma è solida e robusta, le linee decise e il design dinamico della carrozzeria ne sottolineano la forza e l’unicità.

In Polonia Fiat Grande Panda elettrica è ora disponibile a partire da 70.000 PLN con il programma NaszEauto

La nuova Fiat Grande Panda elettrica, nella versione riccamente equipaggiata (RED), è ora disponibile in Polonia a partire da 70.000 PLN, circa 16.430 euro, grazie a un sussidio del programma NaszEauto. Di serie offre, tra le altre cose: cerchi in acciaio verniciati di bianco da 16 pollici, fari Pixel LED, aria condizionata manuale, sensori di parcheggio posteriori, un sistema multimediale con schermo da 10,25 pollici, un quadro strumenti completamente digitale da 10 pollici, un sistema di frenata di emergenza autonoma con rilevamento di pedoni e ciclisti e un sistema di rilevamento della stanchezza del conducente.

La Fiat Grande Panda completamente elettrica è ora disponibile in Polonia a partire da 500 PLN netti al mese con un abbonamento SimplyDrive nel programma NaszEauto. L’offerta di finanziamento della Fiat Grande Panda completamente elettrica con un abbonamento mensile SimplyDrive si inserisce perfettamente nel quadro del programma sia in termini di trazione ecologica che di prezzo.

Rifinita in ogni dettaglio, la nuova Fiat Grande Panda è il perfetto connubio tra tradizione e modernità FIAT. L’auto coniuga perfettamente interni spaziosi, comfort di viaggio e convenienza. Con una lunghezza di 3,99 metri, offre spazio interno per cinque persone. Inoltre, la Grande Panda offre numerosi e spaziosi vani portaoggetti collocati in luoghi inaspettati, come la plancia (organizer da 13 litri), di cui uno con capacità fino a 3 litri. Inoltre, la Grande Panda offre un ampio bagagliaio, con una capacità di 361 litri nella versione elettrica. Con il suo esclusivo design italiano, la Grande Panda riecheggia lo stile del suo iconico predecessore.

La Grande Panda elettrica è dotata di una batteria da 44 kWh e di un motore elettrico da 83 kW (113 CV) e offre un’autonomia di 320 km nel ciclo misto WLTP, rendendola il veicolo ideale per l’uso quotidiano in città e per le gite del fine settimana. La versione elettrica della Grande Panda può raggiungere una velocità massima di 132 km/h e accelerare da 0 a 50 km/h in 4,2 secondi (da 0 a 100 km/h in 11 secondi). Le caratteristiche del nuovo modello consentono al marchio di offrire un’auto elegante ma conveniente per i clienti che desiderano partecipare alla trasformazione elettrica senza sostenere spese eccessive.