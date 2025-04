Nuove Alfa Romeo Giulia e Stelvio elettriche: anche gli scettici apprezzeranno per potenza, prezzi e autonomia

Nuove Alfa Romeo Giulia e Stelvio saranno anche elettriche. Anzi la maggior parte delle versioni delle future generazioni dei due celebri modelli del biscione saranno a zero emissioni. Ad ogni modo ci dovrebbe essere almeno un motore termico ma forse anche più di uno. Questa notizia che è stata confermata di recente dal CEO del Biscione Santo Ficili ha fatto felici la maggior parte dei fan del biscione che non gradivano per niente l’idea che le prossime generazioni dei due modelli fossero solo elettriche al 100 per cento.

Potenza, autonomia e prezzi potrebbero convincere tutti della bontà delle nuove Alfa Romeo Giulia e Stelvio elettriche

Ad ogni modo questo non significa che il biscione non punterà più sulle vetture elettriche ma solo che il passaggio sarà più graduale di quanto previsto inizialmente. Quello che è sicuro è che con l’arrivo sul mercato delle nuove Alfa Romeo Giulia e Stelvio elettriche in molti tra gli alfisti più scettici si ricrederanno. Le due vetture infatti offriranno prestazioni e caratteristiche di altissimo livello e non avranno nulla di meno rispetto ad una qualsiasi altra auto del Biscione. Insomma il DNA sportivo del marchio milanese sarà preservato anche in queste versioni.

I propulsori elettrici destinati ai futuri modelli saranno realizzati presso lo stabilimento Stellantis di Szentgotthárd, in Ungheria. Questi motori permetteranno di configurare i veicoli sia con trazione posteriore che con trazione integrale, grazie alla possibilità di installare uno o due motori elettrici. Secondo le prime stime, la potenza massima potrebbe superare i 600 kW, pari a circa 815 cavalli, grazie anche a un sistema di potenziamento temporaneo ispirato alla funzione “Powershot” già vista sulla Dodge Charger Daytona elettrica.

Tuttavia, tenendo conto delle specifiche nominali dichiarate da Dodge, la potenza effettiva potrebbe aggirarsi intorno ai 250 kW per ogni unità motrice. Questo si tradurrebbe in una configurazione da 250 kW per i modelli a trazione posteriore e fino a 500 kW nel caso di trazione integrale con doppio motore.

Le due future Alfa Romeo debutteranno inizialmente con una batteria da 85 kWh, a cui seguirà in un secondo momento una variante Long Range equipaggiata con un pacco batterie da 118 kWh. Le prime proiezioni interne indicano un’autonomia potenziale superiore ai 700 km, anche se i dati ufficiali devono ancora essere confermati. È probabile che le batterie impiegate siano basate su tecnologia NMC (nichel, manganese, cobalto) e che la loro produzione avvenga presso la prima gigafactory ACC, nata dalla joint venture tra Stellantis, Mercedes-Benz e TotalEnergies.

Infine per quanto riguarda i prezzi delle nuove Alfa Romeo Giulia e Stelvio elettriche si dice che possano essere meno alti di quanto si possa immaginare con una differenza rispetto alle varianti termiche non troppo ampia cosa che potrebbe avvicinare tante persone alla nuova tecnologia.