Leapmotor espande ancora la sua rete di vendita in Spagna

Leapmotor è riuscita a convincere gli automobilisti spagnoli nei suoi primi mesi di commercializzazione, con una gamma composta da due modelli 100% elettrici che soddisfano pienamente le loro aspettative in termini di prestazioni, spazio interno, comfort e autonomia a un prezzo accessibile. Questo successo commerciale ha spinto il marchio ad aprire nuovi punti vendita nel Paese, arrivando a una rete commerciale di 49 concessionari in tutta la Spagna.

A febbraio, la rete vendita di Leapmotor in Spagna è cresciuta fino a 49 punti vendita, con l’apertura di showroom a Madrid, Almería, Burgos e Guadalajara

Nel primo trimestre dell’anno sono stati aperti quattro nuovi showroom Leapmotor: Alcalá 534, a Madrid; Stellantis & You, ad Almeria; Rugauto, a Burgos; e Auracar, a Guadalajara. Queste concessionarie condividono una vasta esperienza commerciale nel mondo automobilistico, sia nella vendita che nel post-vendita, e un profondo radicamento e una solida reputazione nei territori in cui operano.

Leapmotor entra in un mercato spagnolo che è in ritardo rispetto ai suoi vicini europei in termini di mobilità elettrica con prodotti, proposte e idee per guidare la transizione energetica, insieme a una gamma di soluzioni di trasporto efficienti, ecocompatibili e convenienti per una vasta fetta di automobilisti.

Con il Leapmotor T03, questo nuovo marchio compete per la mobilità urbana con un veicolo attraente e spazioso, con un’autonomia di 265 km, che in città può arrivare fino a 395 km. Inquadrato nel segmento A per dimensioni e prezzo, questo simpatico veicolo sorprende con la sua architettura interna che gli consente di offrire un’ottimizzazione dello spazio degna del segmento B. È dotato di una batteria da 36 kWh che eroga 95 CV (70 kW) di potenza. Il suo sistema di ricarica rapida consente di raggiungere l’80% della capacità in soli 30 minuti.

Essendo la prima vettura di Leapmotor creata per i principali mercati globali, la C10 offre caratteristiche e prestazioni che soddisfano i più elevati standard internazionali di design e sicurezza. Questo SUV del segmento D non solo soddisfa le esigenze delle famiglie, ma offre anche dotazioni e dotazioni di lusso, insieme alla migliore esperienza di guida della sua categoria. La batteria da 69,6 kWh garantisce un’autonomia WLTP di 420 km e una potenza di 231 CV.

Tra i suoi punti di forza, il Leapmotor C10 vanta un ampio arsenale tecnologico basato sull’architettura Leap 3.0, che include l’innovativa configurazione elettronica integrata centralmente Cell-to-Chassis (CTC) e lo Smart Cockpit, considerato il fiore all’occhiello della casa cinese. Il suo display a doppio schermo da 12,3″ combina le funzioni del quadro strumenti e del sistema di infotainment per un’esperienza intuitiva. Per quanto riguarda le funzioni di assistenza alla guida, offre telecamere a 360 gradi, assistenza al parcheggio automatica e un sistema di sospensioni adattive che garantisce una guida fluida e sicura.

La Leapmotor C10 ha appena ampliato la sua autonomia con una nuova versione REEV a autonomia estesa, che può percorrere fino a 974 km senza ricarica. Una rivoluzione che rafforza la natura versatile e adatta alle famiglie di questo D-SUV con caratteristiche premium. La sua principale innovazione è l’inclusione di un motore a benzina da 1,5 litri con un serbatoio da 50 litri che entra in funzione per generare elettricità per alimentare la batteria quando questa sta per scaricarsi.

La T03 e la C10 sono solo l’inizio di una lunga storia: Leapmotor prevede di lanciare un nuovo modello ogni anno nei prossimi tre anni. Saranno veicoli elettrici convenienti e sostenibili, di eccellente qualità, dotati di tecnologie intelligenti pensate per semplificare la vita dei loro utilizzatori. Tutto questo è supportato da un’esperienza cliente a 360 gradi nella scelta del modello, nella vendita, nel post-vendita e nel finanziamento con la garanzia Stellantis.