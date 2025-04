Leapmotor C10 Range Extended EV. In arrivo presso i concessionari europei ad aprile

Leapmotor è orgogliosa di annunciare l’arrivo della nuova Leapmotor C10 REEV (Range Extender Electric Vehicle) presso i concessionari europei da metà aprile. Questo traguardo segna un importante passo avanti nella missione di Leapmotor: offrire ai consumatori europei soluzioni di mobilità innovative e sostenibili a un prezzo di partenza competitivo di 37.400 € in Europa.

Ad aprile Leapmotor C10 range Extendend arriva in Europa: i prezi partono da 37.400 euro

La C10 REEV ha già ottenuto ottimi risultati di vendita nei suoi primi mercati. Il veicolo ha acquisito rapidamente popolarità, risultando particolarmente attraente per gli automobilisti aperti alle novità, attenti alla tecnologia e attenti all’ambiente. Fin dal suo lancio, il Leapmotor C10 si è affermato come un punto di riferimento. A marzo ha registrato un record di 12.000 consegne in Cina, portando il totale cumulativo a 100.000 unità dal lancio. La combinazione di tecnologia all’avanguardia, autonomia estesa e prezzo competitivo della C10 REEV la rende una scelta eccezionale nel mercato dei veicoli elettrici.

Le splendide strade e il clima mite della Spagna hanno rappresentato il banco di prova perfetto per la C10 REEV. Un lungo viaggio tra Barcellona e Valencia ha permesso ai conducenti di sperimentare la piena efficacia dell’innovativa tecnologia di estensione dell’autonomia, che contrasta efficacemente l’ansia da autonomia e garantisce un’esperienza di guida fluida e rassicurante.

Le consegne inizieranno a metà aprile, consentendo ai consumatori europei di sperimentare un modo di guidare nuovo e orientato al futuro. L’espansione di Leapmotor in Europa sottolinea il suo impegno nel soddisfare le diverse esigenze degli automobilisti di oggi, promuovendo al contempo una mobilità sostenibile e accessibile basata sui veicoli a energia nuova (NEV).

Con un’autonomia WLTP combinata di oltre 970 chilometri ed emissioni di CO2 limitate a soli 10 g/km, la C10 REEV coniuga rispetto dell’ambiente e praticità. Il veicolo offre opzioni di ricarica flessibili, tra cui corrente continua, corrente alternata e generatore di carburante di bordo, per adattarsi a tutti gli utilizzi e garantire la massima flessibilità. Leapmotor continua a innovare e la C10 REEV ne è la prova. Non vediamo l’ora di dare il benvenuto ai nostri clienti per fargli sperimentare il futuro della guida con il Leapmotor C10 REEV.