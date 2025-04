Alfa Romeo presente ai Gastrolab Awards 2025

Alfa Romeo Mexico si unisce ai Gastrolab Awards 2025, il cui obiettivo è celebrare la passione per la cucina e premiare tutti coloro che si dedicano alla creazione di piatti con i più alti standard di qualità, rendendoli unici e regalando un’esperienza memorabile. I premi sono stati suddivisi in diverse categorie, dando risalto a chef, creatori di contenuti, ristoranti tradizionali, piccole attività, progetti enologici, formazione culinaria, responsabilità sociale, tra gli altri.

Ai Gastrolab Awards 2025 tra le protagoniste anche le vetture di Alfa Romeo

Questi stessi valori sono presenti in Alfa Romeo, fondata nel 1910 come azienda dedicata alla produzione di vetture sportive di lusso con design all’avanguardia, ingegneria di altissimo livello e prestazioni elevate. Il suo nome deriva dall’acronimo ‘Anonima Lombarda Fabbrica Automobili’ (ALFA) e dal cognome di Nicola Romeo. Il logo adotta come simboli la croce rossa in campo bianco dello stemma milanese e il Biscione, simbolo dei Visconti.

I partecipanti ai Gastrolab Awards 2025 hanno avuto l’opportunità di conoscere ciascuno dei modelli della gamma della casa automobilistica del Biscione in Messico, tra cui:

Alfa Romeo Tonale : il primo C-SUV della casa milanese con tecnologia ibrida plug-in, trazione integrale di serie, che rappresenta l’inizio della trasformazione verso l’elettrificazione, rimanendo fedele alle prestazioni e al DNA italiano tanto amati dai clienti.

Alfa Romeo Giulia: la berlina sportiva di punta della categoria, incarna la più raffinata espressione del design funzionale italiano, il tutto nell’inimitabile stile dello storico marchio italiano di Stellantis, con soluzioni tecniche sofisticate e prestazioni elevate.

Alfa Romeo Stelvio: nato in onore della migliore strada al mondo per la guida sportiva, il Passo dello Stelvio, il SUV di lusso della casa milanese è un mix eccezionale di alte prestazioni, design e tecnologia per veri appassionati, come solo gli italiani sanno fare.