FIAT loves Kartell: reunion creativa per il progetto Grande Panda Kartell al Salone del Mobile 2025

FIAT Grande Panda Kartell sarà protagonista al Salone del Mobile di Milano dall’8 al 13 aprile , ospitata nello stand Kartell. Questa esposizione segna un momento significativo, celebrando il ritorno di FIAT nel suo “segmento di casa”, dove è da tempo leader e continuerà a regnare con la Grande Panda. Offre inoltre una piattaforma per mostrare la virtuosa collaborazione tra FIAT e Kartell, evidenziando la fusione di successo di due mondi complementari.

Fiat Grande Panda Kartell: un progetto di collaborazione tra il rinomato marchio di design italiano e il Centro Stile Fiat

“Sono così felice di questa collaborazione! Kartell esemplifica l’eccellenza italiana nel design sostenibile e iconico e condivide gli stessi valori di FIAT”. Ha commentato Olivier Francois, CEO di FIAT e CMO di Global Stellantis – ” Lavorare insieme promuove una cultura di innovazione continua, consentendo a entrambi i marchi di superare i limiti ed esplorare nuove idee con sicurezza. Questo approccio porta alla creazione di concetti unici e rivoluzionari che elevano l’uso di materiali sostenibili ed elementi di design. La partnership ha anche l’obiettivo di esplorare la reazione e l’apprezzamento di un nuovo pubblico in un contesto diverso dal settore automobilistico “. Ha concluso Francois.

“Guardare al futuro è la nostra missione”, ha affermato Claudio Luti, Presidente di Kartell . “ È un atteggiamento che è nel profondo di ciò che siamo. Guardare al futuro significa affrontare ogni giorno con la voglia di agire, di fare meglio, di creare emozione e bellezza. È questo lo spirito della nostra partnership con Fiat: un laboratorio creativo incentrato sulla Grande Panda Kartell, plasmato dal dialogo continuo tra designer e ingegneri, dalla condivisione di valori e dal legame di lunga data tra i nostri due marchi. Sono felice di presentare questo progetto nello stand Kartell al Salone del Mobile, la cornice ideale per le idee più belle e i progetti più lungimiranti guidati dall’innovazione. Non c’è posto migliore del Salone, in uno stand plasmato dal design thinking, per svelare un progetto in divenire da due anni, giunto alla sua fase finale grazie alla rinnovata partnership con Fiat”.

La collaborazione in corso rafforza un rapporto di lunga data, che risale agli anni ’50 quando Kartell progettò l’iconico portasci per la prima generazione della Fiat 500. Il legame si è evoluto nel tempo con progetti come la Fiat 500e Kartell, un esemplare unico, progettato insieme al Centro Stile nel 2020. Oggi, questo laboratorio creativo continua l’eredità con la Fiat Grande Panda Kartell.

La Fiat Grande Panda Kartell, work-in-progress, è la star dello stand, incarna i valori e gli stilemi di entrambi i marchi, questo nuovo progetto si concentra sulla contaminazione di idee e materiali in entrambi i settori. FIAT introduce il linguaggio automobilistico nel regno del design, mentre Kartell eleva il design a componente chiave dell’esperienza di guida.

La collaborazione ha dato vita all’anteprima mondiale della Grande Panda Kartell in un allestimento unico curato da Ferruccio Laviani, che ha giocato magistralmente con le tonalità del rosso, in collaborazione con il Centro Stile FIAT, creando uno spazio immersivo in cui sono esposti prodotti del catalogo, prototipi di design e restyling di alcuni capolavori.Il progetto si distingue per i suoi elementi distintivi di design, tra cui la livrea in un rosso vibrante che trasmette energia e passione, rivendicando al contempo l’identità visiva di Kartell. Per ottenere un effetto visivo audace e accattivante, il veicolo presenta blocchi di colore a contrasto con la tonalità rossa degli esterni e l’esclusivo Tasmania Blue degli interni. La combinazione dei due crea un sofisticato effetto pop e riflette la meticolosa attenzione ai dettagli.

Il logo Kartell simboleggia il marchio Love e diventa un elemento decorativo centrale, poiché si trova in diversi punti strategici, come sulle ruote, sul posteriore e sul terzo montante. All’interno, l’abitacolo passeggeri presenta un uso giocoso del branding: il monogramma “kk” termo-goffrato fornisce un effetto tridimensionale e caratterizza tutti i rivestimenti. Questi ultimi sono realizzati con tessuti all’avanguardia, come la tela Pop mélange, aggiungendo un tocco di modernità e stile mantenendo un ambiente accogliente e caldo per i passeggeri. Inoltre, per aggiungere un tocco di divertimento e sorpresa, il veicolo nasconde uno speciale easter egg per gli ospiti più curiosi e attenti: l’iconica lampada Kartell si trova sul cluster per esaltare la trasparenza dei materiali e inserire un elemento di design distintivo negli interni.

Il workshop Fiat Grande Panda Kartell è un modo per andare oltre la realtà e un progetto aperto a molteplici possibili contaminazioni di materiali. Infatti, una delle potenziali caratteristiche degli interni è il Policarbonato 2.0, un polimero di seconda generazione derivato da fonti rinnovabili e noto per la sua trasparenza, durevolezza e leggerezza. Questo materiale avanzato, segno distintivo dei prodotti e delle collezioni più iconici e sostenibili di Kartell, potrebbe non solo esaltare l’estetica del veicolo, ma anche riflettere l’impegno dei due marchi verso l’innovazione e la sostenibilità.

La contaminazione potrebbe essere estesa anche in termini di sostenibilità tra l’industria automobilistica e quella del product design, che condividono una filiera produttiva comune. In particolare, potrebbe essere incluso nel progetto uno specifico processo “tex to tex”: gli scarti tessili di abbigliamento della poltrona Foliage vengono ridotti in fibre di scarto e poi rifilati in un filato di poliestere 100% rinnovato. Il risultato ottenibile è un rivestimento del sedile con una tela centrale realizzata in tessuto di poliestere riciclato al 60%. Questo processo idealmente non solo riduce gli sprechi ma trasforma anche gli scarti in materiali di alta qualità, contribuendo a un’economia circolare e sostenibile.