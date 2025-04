Premio Best Reseller: Fiat si distingue in quattro categorie

Leader assoluto del mercato auto del Brasile, Fiat ha avuto quattro modelli con il deprezzamento più basso nel 2025. I modelli sono stati premiati nel premio Best Reseller, tenuto da Quatro Rodas e Mobiauto. Nella categoria “Compact Hatch”, l’Argo è stato il veicolo che si è deprezzato meno nell’ultimo anno, con un deprezzamento di appena il 12%. Sviluppato per servire diversi tipi di pubblico, il modello si è consolidato come una delle auto più vendute nel paese, con oltre 550 mila unità vendute dal 2017. Nella categoria “Subcompact Hatch”, la Mobi è stata la grande vincitrice come il più piccolo deprezzamento nel suo segmento. Entro il 2025, entrambi i modelli saranno tra le 10 auto più vendute in Brasile.

Fiat Argo, Mobi, Strada e Fiorino sono i modelli che hanno subito il minor deprezzamento nell’ultimo anno all’interno dei loro segmenti

Fiat Strada, leader delle vendite da quattro anni, è anche il “pickup compatto” che si è deprezzato meno nell’ultimo anno. Il modello, che ha subito una svalutazione pari solo all’8%, è riconosciuto per la sua notevole capacità di carico, ideale per chi utilizza il mezzo sia per lavoro che per svago.

Nella categoria “Furgoni commerciali compatti”, il Fiorino si è distinto per avere il deprezzamento più basso rispetto ai concorrenti. Nella gamma 2025, il modello è diventato ancora più competitivo grazie all’introduzione dello sterzo elettrico e del nuovo motore 1.3 Flex, che eroga fino a 107 CV di potenza e 134 Nm di coppia se alimentato a etanolo, guadagnando 31 CV e l’11,67% di coppia in più. Con il nuovo motore, oltre a essere più potente, il Fiorino è diventato anche più economico, risultando più efficiente del 14,56%. Il modello di Fiat, che ha riscosso successo in Brasile fin dal suo lancio, ha guidato il mercato nel suo segmento nel 2024, con oltre 20 mila unità vendute e una quota di circa il 28%, leader anche tra i piccoli furgoni con una quota di segmento superiore al 77%.

Punto di riferimento del mercato, il premio Best Reseller premia le auto e i veicoli commerciali leggeri con il più basso deprezzamento in un periodo di 12 mesi. Per arrivare a questo risultato, i valutatori utilizzano una metodologia basata sui valori di vendita e di rivendita dopo il primo anno di utilizzo. I prezzi dell’anno precedente vengono confrontati con i valori di permuta degli stessi veicoli a gennaio. Nella sua sesta edizione, il premio ha visto la partecipazione di 67 modelli, suddivisi in 23 categorie diverse. Sono stati riconosciuti coloro che hanno registrato la minore svalutazione tra gennaio 2023 e gennaio 2024.