Leapmotor giunta al sorpasso in Australia sui big Stellantis come Fiat e Alfa Romeo

Mentre Jeep si gode ancora l’eco del suo ruggito e Alfa Romeo si specchia nella sua eleganza, Leapmotor, il parente elettrico un po’ in disparte (e forse scomodo) della famiglia Stellantis, sta pian piano scalando le classifiche australiane con l’entusiasmo di chi ha appena scartato un giocattolo nuovo.

Nonostante sia sbarcata in Australia solo a fine 2024, Leapmotor ha già superato Alfa Romeo, Fiat e compagnia bella nei numeri del primo trimestre 2025, vendendo 138 unità del suo SUV C10 100% elettrico, contro le 119 Alfa Romeo, 118 Fiat e 529 Jeep. E stiamo parlando di un solo modello in gamma.

Con l’arrivo imminente della versione REEV (Range-Extended Electric Vehicle) del C10, stesso stile, più autonomia e 2.000 dollari in meno sul prezzo di listino, le cose si faranno ancora più interessanti. Prezzo d’attacco del modello è 43.888 dollari, ovvero una vera e propria bomba nel segmento dei SUV elettrici di fascia media.

E non finisce qui. In rampa di lancio c’è anche il SUV compatto B10, e chissà cos’altro bolle in pentola. Leapmotor è insomma il cavallo pazzo che potrebbe rompere gli equilibri della galassia Stellantis.

Il mega-colosso nato dalla fusione tra FCA e PSA nel 2021, che oggi raccoglie sotto il suo ombrello marchi come Alfa Romeo, Peugeot, Citroen, Jeep, Opel, sta sentendo una musica diversa in Australia. Alcuni marchi, infatti, sono fuori dai giochi o gestiti da importatori esterni (Ateco per Ram e Maserati, Inchcape per Peugeot).

Leapmotor, invece, è una joint venture 51% Stellantis, creata proprio per presidiare i mercati globali con una gamma di elettriche bella tosta. E mentre il CEO di Leapmotor International, Tianshu Xin, ci tiene a dire che “non vogliamo per forza essere i più venduti in casa Stellantis”, rilancia anche con stile: “puntiamo ad essere nella top 3 di ogni mercato tra i brand cinesi full electric”.