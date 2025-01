Leapmotor, marchio innovativo dell’anno agli IV Electric Car Awards 

Lanciato in Spagna alla fine del 2024 come una delle grandi sorprese nel mercato automobilistico, Leapmotor ha avuto un impatto enorme sul mercato automobilistico spagnolo. In questi primi mesi la joint venture propone due modelli pensati per soddisfare le aspettative più esigenti nei segmenti A e D-SUV, con prestazioni e sensazioni di guida di riferimento e un prezzo molto competitivo. Una ricetta che è stata una vera e propria rivoluzione e non è passata inosservata a “Electric Mobility”, sito di riferimento del settore, che le ha conferito il premio di “Breakthrough Brand of the Year” ai IV Electric Car of the Year Awards.

Leapmotor ha ricevuto il riconoscimento di Electric Mobility e del suo Breakthrough Brand of the Year Award

Dopo aver ricevuto il premio, Mónica Mira, direttrice di Leapmotor in Spagna, ha espresso la sua soddisfazione per la performance del marchio nel Paese: “Appena quattro mesi fa, Leapmotor si è posta un obiettivo ambizioso: rivoluzionare il modo in cui le persone pensano alla mobilità elettrica grazie a una gamma di auto non solo sostenibili, ma anche accessibili e dotate di tecnologie avanzate. Noi di Leapmotor siamo lieti di vedere che questa visione sta prendendo piede sul mercato e sta convincendo sempre più persone. Questo premio ne è la prova.”

La gamma Leapmotor è attualmente composta da due modelli: il Leapmotor T03, un’alternativa intelligente per le grandi città, e il Leapmotor C10, un SUV progettato per soddisfare le esigenze di prestazioni e spazio interno delle famiglie odierne.

Con il Leapmotor T03, il marchio compete per la mobilità urbana con un veicolo attraente, spazioso e con 265 km di autonomia. Incorniciato dalle sue dimensioni e dal prezzo nel segmento A, questo veicolo ha una sorprendente architettura interna che gli consente di offrire un’ottimizzazione dello spazio degna del segmento B. Dotato di tecnologia elettrificata all’avanguardia, questo modello ha ottenuto il primo posto negli esigenti test di studio sulla qualità iniziale, di JD Power.

Con caratteristiche e prestazioni in linea con i più severi standard internazionali di progettazione e sicurezza, il Leapmotor C-10 è un SUV di segmento D che non solo soddisfa le esigenze delle famiglie, ma offre anche sensazioni e dotazioni di alta qualità, oltre alla migliore esperienza di guida leader della categoria e uno stile esterno distintivo.

Tra i suoi punti di forza, il Leapmotor C10 vanta un ampio arsenale tecnologico basato sull’architettura Leap 3.0, che comprende l’innovativa configurazione elettronica Cell-to-Chassis (CTC) integrata centralmente e la posizione di guida Smart Cockpit.

La T03 e il SUV premium C10 sono solo l’inizio di una lunga storia: Leapmotor prevede di lanciare un nuovo modello ogni anno nei prossimi tre anni. Saranno veicoli elettrici accessibili e sostenibili, con un eccellente livello di qualità, dotati di tecnologie intelligenti pensate per semplificare la vita dei loro utilizzatori. Tutto questo è supportato da un’esperienza cliente a 360° in termini di scelta del modello, vendita, post-vendita e finanziamento con la garanzia Stellantis.