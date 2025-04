Fiat Pandissima: ecco in quale mese potrebbe essere presentata

Fiat Pandissima, che qui vi mostriamo in un recente render del sito spagnolo Motor.es, è il soprannome dato al prossimo modello che la casa torinese svelerà nel corso di questo 2025. E’ stato lo stesso CEO Oliver Francois a dare questo nome a questo modello che in precedenza era stato soprannominato anche Fiat Giga Panda e nuova Fiat Multipla. Si dice che alla fine potrebbe essere davvero questo il suo nome ufficiale ma al momento si attendono conferme da parte di Fiat. Si tratta di un crossover di segmento C dalle forme squadrate e dallo stile vicino a quello di Fiat Grande Panda che dovrebbe avere una lunghezza intorno ai 4,4 metri e che nascerà forse in Marocco su piattaforma Smart Car di Stellantis.

La nuova Fiat Pandissima svolgerà il ruolo di “fratello maggiore” della Grande Panda

La nuova Fiat Pandissima sarà dunque una sorta di fratello maggiore di Fiat Grande Panda. Arriverà sul mercato in versione a 5 e 7 posti con motori ibridi ed elettrici. In alcuni mercati questa vettura dovrebbe avere anche l’opzione di un motore a benzina come la Citroen C3 Aircross. A proposito del suo debutto, sempre il CEO Francois ha detto che questa auto debutterà in estate e che gli ordini si apriranno entro la fine dell’anno. A nostro avviso il mese in cui è più probabile che possa avvenire la presentazione di questo atteso modello è luglio 2025.

Infatti quasi tutte le più recenti auto di Fiat sono state presentate proprio a luglio e crediamo dunque che anche per la nuova Fiat Pandissima sia quello il mese più probabile. Basti ricordare ad esempio nel 2023 il debutto di Fiat Topolino e 600 o nel 2024 quello di Fiat Grande Panda. Si potrebbe sfruttare ancora una volta uno degli anniversari che la casa torinese festeggia quel mese per mostrare in anteprima il nuovo modello. Quindi ad esempio come date calde vi potrebbero essere il 4 luglio o l’11 luglio. Il 4 luglio si festeggia il debutto della 500 mentre l’11 luglio è il compleanno di Fiat.

Ovviamente è assai probabile che già prima di luglio possano trapelare le prime immagini senza veli della nuova Fiat Pandissima come del resto è avvenuto anche con Fiat Topolino, 600 e Grande Panda. Queste potrebbero arrivare a maggio o a giugno. Vedremo dunque nelle prossime settimane quali altre novità emergeranno a proposito di questo atteso debutto.