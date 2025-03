Leapmotor C10 Range-Extended EV: l’ansia da autonomia è finalmente storia

100 giornalisti da tutto il mondo stanno sperimentando in prima persona la Leapmotor C10 Range-Extended EV in occasione dell’anteprima mediatica internazionale che si è tenuta in Spagna: il test drive di 500 km tra Barcellona e Valencia lungo la costa mediterranea non è certo una sfida per il modello di punta della Leapmotor. I veicoli elettrici Range-Extended, o REEV, sono in forte espansione in Cina dal 2020, con un’adozione in accelerazione a un ritmo senza precedenti. Solo nel 2023, le vendite sono cresciute di oltre il 166% e nel 2024 sono state vendute più di 1 milione di unità.

In Spagna 100 giornalisti da tutto il mondo stanno testando approfonditamente la Leapmotor C10 Range-Extended EV

“Il veicolo è la soluzione ottimale per i conducenti abituali che desiderano anche viaggiare in modalità elettrica”, ha affermato il CEO di Leapmotor International, Tianshu Xin. “Ciò è particolarmente vero nella fase attuale, in cui lo sviluppo della mobilità elettrica non procede in modo lineare in tutti i Paesi. La C10 REEV ci darà un notevole slancio di vendita: prevediamo che ogni seconda C10 venduta in Europa sarà una con un range extender. La tecnologia del range extender elimina l’ansia da autonomia combinando la propulsione elettrica con un range extender, consentendo così un’autonomia totale di oltre 970 chilometri. Con emissioni di CO2 di soli 10 grammi al chilometro nel ciclo WLTP, la C10 Range-Extended EV unisce sostenibilità e praticità”.

La Leapmotor C10 REEV ha fatto il suo debutto mondiale a gennaio al Brussels Motor Show, dove Leapmotor ha presentato per la prima volta in Europa la sua innovativa tecnologia Range-Extended EV. Il veicolo è disponibile per l’ordine dall’inizio dell’anno, con un prezzo competitivo di 37.400 € in Europa. Le consegne inizieranno questo mese.

La Leapmotor C10 Range-Extended EV è dotata di un motore elettrico da 158 kW (215 CV) e di un motore a combustione interna (ICE) da 1,5 litri. La batteria da 28,4 kWh offre un’autonomia elettrica di 145 km (WLTP), mentre l’autonomia combinata totale supera i 970 km. Con un consumo di carburante di soli 0,4 L/100 km in modalità combinata ed emissioni di CO2 di 10 g/km, la C10 Range Extended EV riduce significativamente le emissioni e il consumo di carburante rispetto ai tradizionali veicoli a benzina, rendendola una scelta ecologica per i consumatori.

Il C10 Range-Extended EV opera principalmente come un veicolo elettrico, con il motore elettrico che aziona le ruote. Quando la batteria si scarica, il motore a combustione interna (ICE) si attiva per produrre energia elettrica, ricaricando la batteria e aumentando l’autonomia. Questo sistema combina l’esperienza di guida silenziosa e reattiva di un’auto elettrica con la flessibilità di un motore a benzina per percorsi più lunghi.

La tecnologia Range-Extended EV consente agli utenti di scegliere tra tre modalità di ricarica: DC, AC e generatore di carburante di bordo. Questa flessibilità consente l’uso di energia elettrica dalla rete o di energia elettrica generata a bordo grazie al motore a combustione a benzina da 1,5 litri. La C10 Range-Extended EV offre una ricarica rapida DC da 65 kW, consentendo ricariche rapide per viaggi senza interruzioni.

Il marchio è su un ambizioso percorso di crescita e punta a consegnare più di 500.000 veicoli nel 2025, dopo aver venduto circa 300.000 auto nel 2024, raddoppiando così il volume di vendite dell’anno precedente. Con questo risultato, Leapmotor ha consolidato la sua posizione tra i primi tre marchi start-up NEV (New Energy Vehicle) nel mercato automobilistico cinese altamente competitivo ed è stato uno dei produttori di automobili in più rapida crescita.

In Europa, la joint venture Leapmotor International (51% Stellantis / 49% Leapmotor) ha iniziato le operazioni nell’autunno del 2024. Da allora, Leapmotor International è stata sulla strada giusta e ha già raggiunto molti traguardi importanti.