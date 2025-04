Stellantis Netherlands: risultati solidi nel primo trimestre del 2025

Nel mercato delle autovetture dei Paesi Bassi, Stellantis ha raggiunto una crescita della quota di mercato di 0,7 punti percentuali nel primo trimestre del 2025 rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. A marzo la crescita è stata addirittura di 1,1 punti percentuali. Il gruppo è leader nel segmento B: Peugeot 208, Citroën C3 e Opel Corsa occupano rispettivamente il primo, il secondo e il terzo posto in questo segmento. Nel complesso, la quota di mercato di Stellantis nel segmento B ha raggiunto il 34,8%, il che significa che circa un’auto su tre del segmento B venduta è un modello Stellantis.

Stellantis svolge un ruolo di primo piano anche nell’elettrificazione della flotta veicolare. Nel primo trimestre, il 39,1% dei veicoli Stellantis immatricolati erano versioni di veicoli elettrici a batteria (BEV) nel segmento delle autovetture. Questa percentuale è notevolmente superiore alla quota media dei veicoli elettrici a batteria nel mercato complessivo delle autovetture, che era del 35,3%. La Citroën ë-C3 , Opel Corsa Electric e la Peugeot e-208 100% elettriche sono particolarmente apprezzate sia nel segmento privato che in quello aziendale. Con 1.310 immatricolazioni nel primo trimestre, la ë-C3 è addirittura riuscita a diventare l’autovettura completamente elettrica più venduta nel segmento B.

Nel segmento dei veicoli commerciali leggeri, Stellantis ha registrato una crescita della quota di mercato di 4,6 punti percentuali a marzo rispetto allo stesso mese del 2024. Cumulativamente nel primo trimestre, l’aumento è stato di 5,8 punti percentuali, portando la quota di mercato totale nel segmento LCV al 26,5% . In questo ambito, Stellantis è leader di mercato. Stellantis continua a essere leader anche nel campo dei veicoli commerciali elettrici: in totale, l’82,2% dei veicoli commerciali venduti aveva una trasmissione completamente elettrica. Ciò colloca la quota di Stellantis ben al di sopra della media del mercato totale, che è del 71,8%.

I buoni risultati sono dovuti in parte ad una forte offensiva del modello. Stellantis ha recentemente introdotto diversi modelli aggiornati e completamente nuovi in ​​vari segmenti. Fiat Grande Panda, la nuova Citroën C3 , Opel Mokka , Opel Frontera e la Jeep Compass, tra le altre, arriveranno sul mercato olandese quest’anno. La combinazione di diversità del marchio, innovazione tecnologica e un’ampia gamma di prodotti sia nel segmento privato che in quello aziendale rafforza la posizione competitiva di Stellantis nei Paesi Bassi.

I marchi Peugeot, Opel, Citroën e Alfa Romeo sono riusciti ad aumentare la loro quota di mercato nel primo trimestre. Insieme confermano la forte presenza di Stellantis sul mercato olandese, con un’offerta equilibrata di motori a combustione, ibridi (plug-in) e veicoli completamente elettrici. Infine, anche le city car completamente elettriche di Stellantis hanno lasciato il segno nelle vendite del gruppo. Con 374 immatricolazioni per la Opel Rocks Electric e 183 per la Fiat Topolino di recente introduzione, Stellantis è leader anche in questo specifico segmento nei Paesi Bassi. Con l’inizio delle vendite della sua omologa Citroën AMI, questa posizione non potrà che rafforzarsi nel corso dell’anno.