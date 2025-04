Fiat Seicento del 2002 con soli 18 km: il prezzo per questa Youngtimer è folle

Se pensavi di aver visto tutto nel mondo delle auto usate, preparati a ricrederti: una Fiat Seicento del 2002 praticamente immacolata è in vendita per 10.900 euro. Un prezzo fuori scala se consideriamo che, normalmente, una Seicento si trova a 400-3.000 euro.

Questa non è una Seicento qualsiasi: ha percorso appena 18 chilometri in oltre 20 anni. Roba da collezionisti con il cuore vintage e il portafoglio aperto. Magari non è un’occasione per ottenere un’auto imperdibile, ma è un cimelio che potrebbe fare gola anche in vista di un valore futuro inimmaginabile. Il modello, infatti, in fin dei conti, è praticamente nuovo.

Questa Fiat Seicento è stata custodita gelosamente per due decenni, mantenendosi in condizioni perfette, come se il tempo si fosse fermato. Il suo stato di conservazione da museo la rende più un pezzo da esposizione che un’auto da usare nel traffico cittadino.

La Seicento, prodotta dal 1998 al 2010 come erede della Cinquecento, era amata per la sua compattezza (appunto solo 3.33 mm di lunghezza) e il peso piuma (tra i 730 e i 750 kg). Perfetta per le strade urbane e per chi amava infilarsi nei parcheggi impossibili senza sudare. Questa city car rappresenta in qualche modo un passato glorioso, a fronte di un presente complicato per Fiat.

Mentre questa reliquia su quattro ruote cerca un nuovo proprietario, Fiat, infatti, oggi si trova ad affrontare una realtà ben diversa. La nuova Fiat 600, lanciata a luglio 2023 come successore della 500X, sta facendo fatica sul mercato. Le vendite non stanno decollando: nel 2024 si sono fermate a 6.858 unità in Italia e 8.637 in Francia. Numeri ben lontani dai fasti della 500X, che nel suo primo anno superò quota 45.000 vendite in Italia.

Mentre i modelli storici ben conservati diventano tesori per collezionisti, le nuove Fiat devono sgomitare in un mercato sempre più affollato e competitivo.