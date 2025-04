Stellantis Italia annuncia due importanti nomine

Stefano Bressan è stato nominato Marketing Officer di Stellantis Italia. Laureato in Comunicazione d’Impresa, ha iniziato la sua carriera nel 2010 nel gruppo Fiat, con esperienze in pubblicità e loyalty marketing. Ha ricoperto ruoli di rilievo, inizialmente come responsabile delle promozioni per Fiat Italia, successivamente nel marketing B2B per l’intero gruppo. Nel 2019 ha guidato il Pricing e Marketing dell’usato a livello europeo. In Stellantis, ha sviluppato l’e-commerce, per poi approdare nel 2024 ad Alfa Romeo, dove ha gestito, tra l’altro, il lancio della nuova Alfa Romeo Junior, contribuendo al successo del modello.

Due nomine importanti annunciate nelle scorse ore da Stellantis Italia

Francesco Pastore, 49 anni, è stato nominato nuovo Managing Director dei Brand Premium di Stellantis Italia. Con una solida esperienza nel settore automobilistico e un forte background in leadership, Pastore guiderà la strategia e lo sviluppo dei marchi premium, puntando su innovazione e crescita sostenibile. Laureato in Ingegneria Meccanica, ha iniziato la sua carriera in Fiat Auto nel 2001, ricoprendo ruoli significativi in qualità e commerciale. Nel 2011 ha gestito i mandati Citroën e Peugeot per un dealer di Torino, mentre nel 2014 è tornato in azienda come Hub Director a Milano. Nel 2017 è stato Area & Operation Manager Pre-Owned per EMEA. Con Stellantis, ha ricoperto ruoli chiave nel B2B e nelle operazioni europee. Sostituisce Raffaele Russo, ora in un nuovo ruolo europeo.