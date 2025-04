Stellantis: in Germania Roberto Debortoli nuovo responsabile della divisione Pre-Owned Vehicles

Roberto Debortoli guiderà ora l’importante attività di auto usate di Stellantis in Germania in qualità di Direttore dei veicoli usati. Subentra a Gabriele La Corte, che ricoprirà un altro incarico all’interno dell’azienda.

Roberto Debortoli nuovo numero uno dell’attività di auto usate di Stellantis in Germania

“Roberto Debortoli è un esperto di vendite comprovato e sono sicuro che porterà nuovo slancio al nostro importante business di auto usate. La divisione Pre-Owned Vehicles, incluso il marchio di auto usate Spoticar, sta affrontando grandi sconvolgimenti in relazione all’avanzamento dell’elettrificazione, che ora devono essere affrontati”, ha affermato il CEO di Opel e capo di Stellantis Germania Florian Huettl. “Vorrei ringraziare Gabriele La Corte per l’impegno profuso in questi anni e gli auguro tutto il meglio per il suo nuovo ruolo.”

Roberto Debortoli ha recentemente ricoperto l’importante ruolo di Direttore dei marchi mainstream presso Stellantis Germany GmbH, acquisendo una posizione strategica all’interno dell’azienda. Nel mese di gennaio, Stellantis ha annunciato una significativa riorganizzazione, comunicando l’intenzione di reintegrare i team di vendita dei principali marchi del gruppo, tra cui Abarth, Citroën, Fiat, Jeep, Opel e Peugeot, all’interno delle rispettive strutture di marca.

Questa nuova configurazione della rete di vendita è stata progettata per migliorare diversi aspetti operativi, tra cui la velocità di esecuzione, l’autonomia decisionale e la capacità di azione dei singoli marchi. Grazie a questo approccio, si punta a rendere i processi aziendali più rapidi ed efficienti, riducendone al contempo la complessità e migliorando la reattività dell’intero sistema. Dunque dalla Germania una novità importante per l’organigramma del gruppo Stellantis.