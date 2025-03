Stellantis: anche nel 2025 acquisterà da Tesla crediti green

Nei giorni scorsi Stellantis ha confermato che continuerà ad acquistare crediti di CO2 da Tesla nel 2025 per soddisfare i rigorosi obiettivi di riduzione delle emissioni dell’Unione Europea. Nonostante una modifica normativa che consente alle case automobilistiche di rispettare i limiti di emissione per un periodo di tre anni (2025-2027) anziché solo per il 2025, il responsabile europeo di Stellantis Jean-Philippe Imparato ha dichiarato che l’azienda continuerà ad affidarsi al pool di crediti di carbonio di Tesla.

Stellantis ha confermato che anche nel 2025 acquisterà da Tesla crediti green per evitare multe dall’UE

Perché Stellantis sta acquistando i crediti di carbonio di Tesla? A causa di normative sulle emissioni più severe dell’UE le case automobilistiche europee devono ridurre le loro emissioni di CO2 o affrontare pesanti multe. Le aziende in ritardo nell’adozione dei veicoli elettrici tra cui anche il gruppo automobilistico del presidente John Elkann acquistano crediti da aziende come Tesla e Polestar.

Imparato è intervenuto a un evento automobilistico a Torino, dove ha affermato che l’attuale mix di veicoli elettrici di Stellantis nelle sue vendite europee è pari al 14 per cento, rispetto all’obiettivo del 21 per cento fissato dall’UE. La proroga del 2027 “ci dà un po’ di respiro, ma non fornisce una soluzione”, ha affermato.

Imparato ha aggiunto che la produzione della nuova versione ibrida della city car Fiat 500 inizierà a novembre presso il complesso Stellantis Mirafiori di Torino, con un obiettivo di produzione annuale della vettura, sia nella versione ibrida che in quella elettrica, di 130.000 unità.

Stellantis, la seconda casa automobilistica europea, è entrata a far parte di un pool di case automobilistiche guidato da Tesla, che comprende anche altri concorrenti. All’inizio di questo mese, la Commissione europea ha ceduto alle pressioni dei costruttori europei e ha autorizzato la conformità in base alle emissioni medie di una casa automobilistica nel periodo 2025-2027 e non solo per il 2025, come inizialmente previsto.