Alfa Romeo apre gli ordini per la serie speciale Intensa in UK: i prezzi

Sono ora aperti gli ordini nel TRegno Unito per la serie Alfa Romeo Intensa, disponibile su tutta la gamma Alfa Romeo. Junior, Giulia, Stelvio e Tonale beneficiano tutti di questa serie speciale che è stata progettata per celebrare la ricca tradizione del marchio. Il nuovo allestimento di punta incarna la passione che Alfa Romeo ha per l’artigianalità, con esclusive finiture esterne e interne e tecnologia avanzata.

La serie speciale Intensa è progettata per celebrare l’esclusività di Alfa Romeo e la sua ricca tradizione

Ogni modello è dotato di cerchi in lega bicolore Diamond Cut color oro chiaro, rivestimenti in Alcantara o pelle con cuciture color cuoio, loghi Intensa in rilievo sui sedili e un cruscotto migliorato con Alcantara o pelle di prima qualità per completare il look. La tecnologia all’avanguardia include il sistema audio premium Harman Kardon , il cruise control adattivo e l’accesso senza chiave. Sono inclusi di serie anche i pacchetti Assistance e Technology, che aggiungono caratteristiche salienti come la guida autonoma di Livello 2 (Giulia e Stelvio), luci LED Matrix e navigazione connessa con assistente virtuale. Le prestazioni sono migliorate tramite Active Suspension su Giulia e Stelvio e sospensioni elettroniche Dual-Stage Valve su Tonale.

Ogni modello della gamma Intensa porta la sua interpretazione unica dell’esperienza Alfa Romeo. La Junior Intensa si distingue per il suo Scudetto in tinta con la carrozzeria . Monta cerchi in lega Fori Diamond Cut da 18 pollici con dettagli in oro chiaro e presenta un body kit nero lucido con dettagli in oro chiaro . All’interno, l’abitacolo è rifinito con un tunnel centrale, una fascia e pannelli delle portiere rivestiti in Alcantara. La Junior Intensa è disponibile di serie in Tortona Black e, come optional, in Brera Red. I prezzi per la Junior Elettrica Intensa partono da £ 38.905 OTR. La Junior Ibrida Intensa si unirà alla gamma più avanti quest’anno.

Tonale Intensa eleva l’esperienza di guida con cerchi in lega Diamond Cut da 20 pollici con dettagli in oro chiaro, pinze nere con firma oro chiaro e sospensioni elettroniche Dual-Stage Valve . Include anche il Techno Pack e il sistema audio premium Harman Kardon per una qualità del suono superiore . Tonale Intensa è disponibile di serie in Alfa Black, con Alfa Red e Montreal Green come colori opzionali . Tonale Intensa è disponibile a partire da £ 46.855 OTR.

I modelli Giulia e Stelvio Intensa incarnano ulteriormente lo spirito Alfa Romeo. La Giulia è dotata di cerchi in lega Diamond Cut da 19 pollici con dettagli in oro chiaro , mentre la Stelvio è dotata di cerchi da 20 pollici. Entrambi i modelli mostrano con orgoglio la bandiera italiana sulle calotte degli specchietti e includono sospensioni attive. I loro interni sono impreziositi da un cruscotto e pannelli delle portiere in pelle di prima qualità e sono dotati del Driver Assistance Pack . La Giulia e la Stelvio Intensa sono disponibili di serie in Vulcano Black o Alfa Red, mentre Etna Red e Montreal Green sono disponibili come optional. La Giulia Intensa è disponibile a partire da £ 51.725 OTR mentre la Stelvio Intensa è disponibile a partire da £ 59.800 OTR.