Alfa Romeo 33 Spider, il sogno che il Biscione si ostina a non realizzare

Se c’è una cosa che Alfa Romeo sa fare bene, oltre a far innamorare gli appassionati con linee da urlo, è creare auto che ci fanno sognare. E la 33 Stradale non fa eccezione. Supervisione artistica di Alejandro Mesonero-Romanos, già mente dietro Tonale, Junior e diversi modelli SEAT e Renaultk la supercar italiana sfoggia portiere a farfalla per il massimo dell’effetto scenico.

La base è quella della Maserati MC20, con un motore V6 biturbo da 3.0 litri, cambio ZF a 8 marce e 620 CV pronti a far impennare l’adrenalina. E se il ruggito del benzina non ti entusiasma, Alfa Romeo ha pensato anche a una versione 100% elettrica con 750 CV e 450 km di autonomia WLTP.

La nuova 33 Stradale è stata messa a punto con il contributo di Valtteri Bottas sui circuiti di Balocco, quindi un po’ di anima racing ce l’ha davvero. D’altronde, la sua antenata del 1967, la leggendaria Alfa Romeo Tipo 33, ha lasciato il segno con un V8 da 2.0 litri e soli 18 esemplari prodotti. Ma c’è un dettaglio che fa storcere il naso. Se da un lato la 33 Stradale moderna è un omaggio incredibile all’originale, dall’altro manca qualcosa di importante. E se esistesse una 33 Stradale Spider?

No, non stiamo parlando di un motore V8, ma di una variante scoperta. Immagina una 33 Spider, perfetta per godersi il vento tra i capelli. Purtroppo, Alfa Romeo non sembra averci pensato.

Per fortuna, internet è sempre un passo avanti: Ascariss Design ha creato un render di una ipotetica 33 Spider, pubblicato su YouTube. Il risultato è assolutamente mozzafiato. Tetto rimosso, portiere riprogettate e una protezione dietro i sedili, il tutto senza stravolgere il capolavoro originale. Il perché Alfa Romeo non ci stia pensando davvero resta un mistero. Una 33 Spider potrebbe dare nuova linfa alla supercar, attirare più clienti e rendere ancora più esclusiva questa icona moderna.