Stellantis accelera le consegne prima dei dazi

Con l’avvicinarsi della scadenza del 2 aprile per l’entrata in vigore dei nuovi dazi su veicoli e componenti provenienti da Canada e Messico, Stellantis sta attuando azioni preventive per proteggere le sue operazioni da possibili interruzioni. Il gruppo sta aumentando l’approvvigionamento di componenti critici dai suoi impianti negli Stati Uniti e accelera le spedizioni dei modelli principali prodotti in Canada e Messico per garantire che i concessionari siano adeguatamente riforniti. Doug Ostermann, Chief Financial Officer di Stellantis, ha spiegato durante il Wolfe Research Virtual Autos Summit che “sebbene non sia la nostra prassi abituale, abbiamo adottato una serie di misure precauzionali per mitigare potenziali impatti a breve termine”.

Le tariffe proposte del 25%, parte delle politiche commerciali dell’ex presidente Donald Trump, rappresentano una sfida significativa per Stellantis, che produce modelli fondamentali al di fuori degli Stati Uniti. Questi includono la Chrysler Pacifica e Voyager, il Dodge Charger Daytona, Jeep Compass, Wagoneer S e Recon, e i pick-up Ram Heavy Duty. L’azienda ha intensificato la collaborazione con i fornitori per accumulare parti che potrebbero essere soggette a tasse d’importazione.

Inoltre, Stellantis sta accelerando la produzione e la consegna di veicoli costruiti in Canada e Messico alle concessionarie statunitensi. “Quando si guardano i veicoli che produciamo in Canada e in Messico, abbiamo una fornitura piuttosto buona sul campo in questo momento con i nostri concessionari, 70 o 80 giorni”, ha detto Ostermann. Stellantis continua a sostenere la sua causa presso il governo degli Stati Uniti, sottolineando che molti dei suoi veicoli costruiti in Canada e Messico contengono già componenti di fabbricazione americana.

“Anche i prodotti assemblati in Messico e Canada, molti di loro hanno un contenuto statunitense molto elevato”, ha osservato Ostermann. “Questo è in contrapposizione a questi 4 milioni di veicoli che arrivano da posti come Corea, Giappone e Germania, che spesso hanno poco o nessun contenuto statunitense. Quindi pensiamo che se l’amministrazione statunitense vuole concentrarsi sul supporto della produzione statunitense, questo è un posto in cui anche loro dovrebbero dare un’occhiata”. Stellantis sta anche scommettendo su una nuova ondata di modelli nuovi e aggiornati per riconquistare quote di mercato.

Stellantis si sta organizzando per il ritorno della Jeep Cherokee, previsto per la fine del terzo trimestre del 2025. La nuova generazione del modello, identificata con il codice KM, sarà equipaggiata con un motore ibrido a quattro cilindri da 1,6 litri, invece di un sistema plug-in hybrid (PHEV). “Abbiamo osservato ottimi risultati ottenuti dai nostri concorrenti con questo tipo di propulsori, quindi sono entusiasta di introdurre il nostro primo modello sul mercato”, ha dichiarato Doug Ostermann.