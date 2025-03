Nuova Jeep Cherokee: ecco come potrebbe cambiare il suo design

Nuova Jeep Cherokee dovrebbe debuttare nel corso del 2026. Si tratta di una novità importante per la gamma di Jeep in particolar modo per quanto concerne il Nord America che come sappiamo rimane un mercato fondamentale per il successo del brand americano di Stellantis. A proposito di questo modello nei giorni scorsi vi abbiamo detto che sarà proposto sul mercato sia in versione elettrica che a benzina. Infatti sembra ancora lontano il momento in cui Jeep farà a meno dei motori termici visto il forte rallentamento nella crescita delle vendite delle auto elettriche a livello globale. Ci vorrà insomma più tempo prima di pensare a gamme interamente elettriche per i nuovi modelli in arrivo.

Il design della nuova Jeep Cherokee potrebbe essere grosso modo così

Nel frattempo sul web è apparso un nuovo render che ipotizza quello che potrebbe essere il design definitivo della nuova Jeep Cherokee. Appare evidente che questo render si basi sulle recenti foto spia del prototipo camuffato che sono state diffuse nei giorni scorsi sul web. Quella che vi mostriamo è una creazione digitale realizzata dal designer indipendenti Nikita Chuicko per il sito Kolesa. Ci aspettiamo anche che la nuova Cherokee utilizzerà la stessa architettura della Wagoneer S, vale a dire la piattaforma STLA Large di Stellantis, che consentirà sia la potenza a combustione interna che i gruppi ottici parzialmente elettrificati.

Questo rendering sembra abbastanza accurato a giudicare dalle recenti immagini spia. Naturalmente, finché non verrà rimosso il camuffamento, non saremo in grado di valutare correttamente dettagli come il design dei fari anteriori e posteriori, il design del paraurti e così via. Tuttavia, sembra abbastanza scontato sapere cosa aspettarci in termini di linguaggio di design.

Ricordiamo infine che non è così scontato che questa auto si possa continuare a chiamare nuova Jeep Cherokee. Infatti dopo le polemiche con la Cherokee Nation in America l’ex CEO di Stellantis Carlos Tavares aveva promesso che avrebbe cambiato nome all’auto per mettere fine ad ogni polemica. Tavares è andato via e non sappiamo se il suo successore cambierà idea oppure no. Lo scopriremo più avanti quando probabilmente emergeranno ulteriori dettagli su questo atteso modello di Jeep.