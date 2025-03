Alfa Romeo GTA vince il “Motor Klassik Award”

Quasi esattamente 60 anni dopo il suo primo successo in pista, l’Alfa Romeo GTA celebra un’altra vittoria: l’iconica coupé, prima a tagliare il traguardo della “1000 chilometri di Monza” nell’aprile del 1965, è tra i vincitori dei “Motor Klassik Awards 2025″. I lettori della rinomata rivista di auto d’epoca, pubblicata dal 1984, hanno scelto l’Alfa Romeo GTA come preferita nella categoria “Classiche italiane” del concorso. Oltre 17.000 lettori hanno partecipato all’edizione 2025 del concorso annuale “Motor Klassik Award” esprimendo il loro voto in 20 categorie tra cui “Classiche italiane”, dove l’Alfa Romeo GTA ha battuto concorrenti rinomati come Ferrari, Maserati e Lamborghini.

Alfa Romeo GTA del 1965, è tra i vincitori dei “Motor Klassik Awards 2025”

Nota per la sua carrozzeria in lega leggera, la GTA ha ricevuto il 37,6% dei voti, continuando la serie di successi dell’Alfa Romeo nel “Motor Klassik Award”. Più di recente, nel 2023, l’Alfa Romeo GTV6 degli anni ’80 ha ricevuto il prestigioso premio. Presentata nel 1965, l’Alfa Romeo GTA era basata sulla versione coupé della Giulia. Tuttavia, invece di una carrozzeria in acciaio, era costruita quasi interamente in lega leggera. Progettata come veicolo di base per gli sport motoristici, l’auto a due porte pesava solo 745 kg. Il suo motore a quattro cilindri da 1,6 litri, con doppi alberi a camme in testa e doppia accensione per cilindro, era uno dei motori più avanzati della sua epoca.

Negli anni ’60, l’Alfa Romeo ridefinì la sua strategia negli sport motoristici. Dopo aver vinto due campionati mondiali di Formula 1, nel 1950 con Giuseppe “Nino” Farina e nel 1951 con Juan Manuel Fangio, l’attenzione si spostò sulle auto da turismo di serie, una grande attrazione per gli appassionati di corse. Le gare di durata al Nürburgring, Monza, Brands Hatch e Zandvoort attirarono centinaia di migliaia di spettatori. Autodelta, il reparto corse dell’Alfa Romeo, progettò un grande colpo: una versione estremamente leggera della Giulia Sprint GT.

Per ridurre il peso, gli ingegneri apportarono ampie modifiche alla struttura della carrozzeria. Invece dell’acciaio, utilizzarono il Peraluman, una lega di alluminio, magnesio, zinco e manganese, per i pannelli esterni. Le portiere, il cofano e tutte le parti non portanti della carrozzeria erano realizzate in alluminio, mentre solo il pavimento e i montanti del tetto rimasero in acciaio. I finestrini laterali e posteriori erano realizzati in plexiglas leggero. Anche il motore da 1,6 litri fu completamente rivisto.

Il blocco era già in alluminio, ma ora anche la coppa dell’olio, il coperchio anteriore del motore, il coperchio delle valvole, la campana del cambio e il coperchio posteriore del cambio erano fusi in Elektron, una lega di magnesio. Dotata di doppia accensione e due carburatori Weber a doppio corpo da 45 mm, la famosa “twin-cam” erogava ben 115 CV.

La vettura nota come GTA, dove la “A” stava per alleggerita, alla fine pesava solo 745 kg, oltre 200 in meno di una Sprint GT convenzionale. Inoltre, era esteticamente riconoscibile per le prese d’aria aggiuntive nella parte anteriore, le maniglie delle portiere a forma di anelli in alluminio leggero, i cerchi in magnesio Campagnolo, i rivetti a vista per il fissaggio della carrozzeria, il volante sportivo e gli adesivi con il Quadrifoglio Verde, un portafortuna. Alfa Romeo presentò il modello di produzione, ufficialmente noto come Giulia Sprint 1600 GTA, al Salone dell’automobile di Amsterdam del 1965. Gli unici due colori disponibili erano il rosso e il bianco.

Per l’uso in competizione, Autodelta modificò ulteriormente l’Alfa Romeo GTA. Le versioni da corsa avevano un serbatoio da 90 litri, radiatore dell’olio, roll-bar, differenziale autobloccante ZF, barra stabilizzatrice anche sull’asse posteriore e un rapporto di quinta marcia più lungo. Erano disponibili ulteriori parti da corsa, come sospensioni anteriori speciali, un asse posteriore modificato driver-slide e diversi rapporti di trasmissione e differenziale.

Anche gli interni erano ancora più spartani: in alcuni modelli, il cruscotto era fatto di un tipo di cartone ricoperto da una pellicola decorativa. La potenza del motore aumentò a circa 170 CV grazie all’uso di pistoni specifici, un collettore di scarico in acciaio con un diametro maggiore, alberi a camme sovralimentati e una cassa di risonanza sopra le trombette di aspirazione. Lo scarico da corsa, che usciva lateralmente sotto la portiera del conducente, produceva un suono inconfondibile. Nella seconda metà degli anni ’60, l’Alfa Romeo GTA dominò la classe da 1,6 litri nelle corse di auto da turismo. Il pilota ufficiale Andrea de Adamich (Italia) vinse il campionato europeo nel 1966 e nel 1967, mentre Spartaco Dini (Italia) vinse il titolo nel 1969. L’Alfa Romeo vinse anche il titolo costruttori negli stessi anni. Uno dei piloti più famosi della GTA fu il futuro campione del mondo di Formula 1 Jochen Rindt. Inoltre, l’Alfa Romeo GTA ottenne innumerevoli vittorie nei campionati nazionali, nelle cronoscalate e persino nei rally.

In Germania, la Giulia Sprint 1600 GTA, prodotta in sole 500 unità circa, costò circa 21.500 marchi tedeschi nel 1965, il che la rese una delle auto di serie più costose. Nel 1968, l’Alfa Romeo introdusse anche una versione 1300, anch’essa prodotta in circa 500 unità. Oggi, le versioni GTA della Giulia Sprint sono tra le auto classiche più ricercate, con prezzi ben superiori a 100.000 €. Le auto da corsa con una storia documentata valgono spesso tre volte tanto.