Peugeot 208 2026 dovrebbe ricevere il motore 1.3 Firefly dalla Fiat Argo in Brasile

In Brasile si dice che a sorpresa la Peugeot 208 2026 dovrebbe ricevere il motore 1.3 Firefly dalla Fiat Argo. La notizia non è ancora stata confermata ufficialmente ma le fonti da cui arriva la voce sembrano essere abbastanza sicure di ciò. Lo riporta Autos Segredos famoso magazine brasiliano che spesso lancia degli scoop in anteprima che poi si rivelano azzeccati.

A sorpresa Peugeot 208 2026 dovrebbe ricevere anche il famoso motore di Fiat Argo

I prototipi della berlina a due volumi del marchio francese circolano frequentemente nella capitale del Minas Gerais e sulle strade della regione. I bene informati dicono che oltre al sistema T200 Hybrid, la Peugeot 208 2026 dovrebbe ricevere anche nuove versioni equipaggiate con il motore 1.3 Firefly della Fiat Argo. Autos Segredos ha osservato molti prototipi della berlina due volumi uscire dalla fabbrica di Betim (MG) per i test su strada. Abbiamo visto una di queste unità mentre guidava nei pressi di Belo Horizonte (MG). La 208 2026 1.3 Firefly avrà un frontale con luci di marcia diurna con gli artigli del felino.

La Peugeot 208 1.3 Firefly è stata sottoposta a test nel 2021, ma non ha visto un debutto sul mercato. Il marchio francese ha preferito concentrare la propria attenzione sul lancio della versione 1.0 Firefly, seguita successivamente dal modello Turbo 200 Flex. La nuova versione della 208, prevista per il 2026, adotterà il motore 1.3 Firefly, mantenendo le stesse caratteristiche di potenza già apprezzate nei modelli Fiat.

Il motore fornirà a Peugeot 208 2026 una potenza di 107 CV quando alimentato ad etanolo, mentre con benzina la potenza sarà di 98 CV. Per quanto riguarda la coppia motrice, si attesta a 13,6 kgfm con etanolo e a 13,1 kgfm con benzina. Questo motore sarà abbinato sia a un cambio manuale a sei marce che a un cambio automatico CVT, quest’ultimo in grado di simulare sette diverse velocità, offrendo una buona combinazione di prestazioni e versatilità nella guida.