Fiat Pandissima: ecco perchè non si chiamerà Multipla

Fiat Pandissima è l’ultimo soprannome dato alla prossima novità di Fiat il cui debutto è stato fissato per la prossima estate. Questo crossover di segmento C in precedenza era stato soprannominato Giga Panda e prima ancora nuova Multipla. Il CEO di Fiat Olivier Francois ha però fatto sapere che questa auto non si chiamerà Multipla e ha pure spiegato il motivo.

Fiat Pandissima sarà svelata in estate: ecco perchè non si chiamerà Multipla

Fiat Pandissima sarà un crossover di segmento C lungo circa 4,4 metri che arriverà sul mercato in versione a 5 e 7 posti. Il suo debutto ufficiale è previsto in estate forse a luglio, con le prime immagini senza veli che potrebbeto trapelare tra maggio e giugno. La vettura sarà prodotta su piattaforma Smart Car di Stellantis e sarà il secondo modello della nuova famiglia Panda.

Fiat Pandissima ovviamente è un soprannome, il modello di produzione non si chiamerà così ma dovrebbe avere il nome di un altro animale come anticipato dallo stesso CEO Francois che ha escluso per questo modello il nome di Multipla a differenza di quanto detto alcuni anni fa. Il motivo il numero uno di Fiat lo ha spiegato in una recente intervista concessa ad una testata giornalistica spagnola a cui ha spiegato: “Fiat farà il suo ritorno nel segmento C nel 2025, ma è importante trattare con rispetto il nome Multipla. Per Fiat, questo nome rappresenta più di un semplice modello; incarna un concetto e una filosofia. La Fiat Multipla è stata pioniera nel proporre soluzioni innovative nel design degli interni. Stiamo preparando il lancio di due nuovi modelli con una configurazione dei sedili più tradizionale. Di conseguenza, non sarebbe appropriato definirla Multipla”.

Questa è la famosa intervista in cui oltre a parlare di Fiat Pandissima Francois comunque non ha chiuso del tutto le porte ad una nuova Multipla dicendo che in futuro potrebbe tornare ma solo nel caso in cui gli venisse proposto un progetto all’altezza della fama e dell’innovatività del modello.