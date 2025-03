Primi test drive dei media con la Leapmotor C10 REEV in Spagna

I primi test drive dei media con la Leapmotor C10 REEV inizieranno in Spagna nel corso della prossima settimana. Numerosi giornalisti internazionali potranno provare l’ultima aggiunta alla crescente gamma di modelli Leapmotor lungo la costa mediterranea spagnola.

Leapmotor C10 REEV è dotato di un motore range extender avanzato con un sistema di generatori ad alta efficienza

La C10 REEV, che vanta un’autonomia combinata fino a 970 chilometri, offre una combinazione ottimale di esperienza di guida elettrica, autonomia enorme e rispetto del clima. Il veicolo è disponibile per l’ordine dall’inizio dell’anno. Il prezzo di partenza in Europa è di € 37.400.

La Leapmotor C10 REEV è dotato di un motore range extender avanzato con un sistema di generatori ad alta efficienza, che raggiunge un’efficienza del 96,5%. Questo design riduce il peso di 8 kg e garantisce un consumo di carburante e una conversione di energia ottimali. Inoltre, il veicolo dà priorità alle prestazioni NVH (rumore, vibrazioni e durezza), con innovazioni come fasce elastiche rivestite in carbonio tipo diamante e diametri dei cuscinetti ottimizzati, per un’esperienza di guida fluida e silenziosa.

La C10 REEV è un’importante aggiunta al portafoglio prodotti dell’ambizioso marchio Leapmotor, che sta perseguendo una traiettoria di crescita dinamica in tutto il mondo. Il marchio cinese si affida anche alla tecnologia di estensione dell’autonomia sul mercato interno, con grande successo.

Ciò non sorprende, poiché la tecnologia di autonomia estesa unisce i vantaggi dei veicoli elettrici e delle tradizionali auto a benzina, offrendo una soluzione ibrida che soddisfa al meglio le diverse esigenze dei consumatori, con le ruote sempre azionate elettricamente mentre un motore a combustione supplementare carica la batteria se necessario. I giornalisti che prenderanno parte alla première mediatica potranno vivere un’esperienza entusiasmante in uno splendido scenario mediterraneo.