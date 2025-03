Stellantis: dopo Fiat Grande Panda un altro modello sarà prodotto in Serbia

In Serbia nelle scorse ore è stato confermato che Stellantis dopo la Fiat Grande Panda produrrà un altro modello nello stabilimento di Kragujevac. Si tratta della Citroen C3. La vettura della casa francese sarà prodotta in collaborazione con lo stabilimento Stellantis di Trnava in Slovacchia, ha confermato oggi a Tanjug il presidente della Confederazione dei sindacati indipendenti di Kragujevac, Saša Đorđević. Đorđević ha affermato che la Fiat Grande Panda e la Citroen C3 hanno la stessa piattaforma e che il modello elettrico C3 sarà prodotto a Kragujevac sulla base del piano di Stellantis di diversi anni fa.

Citroen C3 sarà prodotta a Kragujevac da Stellantis insieme alla Fiat Grande Panda

“Il nostro modello sarà principalmente la Grande Panda e, in collaborazione con la fabbrica di Trnava in Slovacchia, produrremo anche la C3, che è il loro modello base. Quando avranno un gran numero di ordini e non riusciranno a soddisfare la loro capacità, prenderemo il controllo e produrremo alcune di quelle auto”, ha affermato Đorđević.

Ha dichiarato che lo stabilimento di Kragujevac si occuperà della produzione di numerose varianti della carrozzeria del modello Citroën C3, dato che utilizza la stessa piattaforma condivisa con la Fiat Grande Panda e altri veicoli del gruppo. Questo approccio fa parte di una strategia più ampia di Stellantis, che mira a semplificare e rendere più economica la produzione, ottimizzando le risorse e aumentando l’efficienza nei processi di assemblaggio per una maggiore sostenibilità.

“È una bella notizia che la C3 venga prodotta anche nella nostra fabbrica, perché in questo modo i lavoratori avranno più lavoro da fare e le nostre capacità saranno sfruttate al meglio”, ha affermato Đorđević, che prevede che la produzione del modello elettrico C3 inizierà molto presto, quest’anno, a Kragujevac. “Prevediamo che molto presto le Citroën C3 lasceranno la fabbrica di Kragujevac per essere distribuite in Europa e nel mondo”, ha detto Đorđević parlando con la stampa serba.