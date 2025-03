Leapmotor debutterà in Portogallo ad aprile

Aprile 2025 segna l’ingresso del marchio Leapmotor nel mercato portoghese attraverso Leapmotor International, una joint venture al 51%/49% guidata da Stellantis, con diritti esclusivi di esportazione e vendita, nonché la produzione di prodotti Leapmotor al di fuori della “Grande Cina”.

Il mese di aprile segna il lancio commerciale del marchio Leapmotor in Portogallo

Leapmotor sta percorrendo un ambizioso percorso di crescita e punta a consegnare più di 500.000 veicoli entro il 2025, dopo aver raggiunto il traguardo dei 300.000 veicoli nel 2024, raddoppiando il volume di vendite dell’anno precedente. Grazie a questo risultato, Leapmotor ha consolidato la sua posizione tra i primi 3 marchi start-up NEV (New Energy Vehicle) nel competitivo mercato automobilistico cinese.

In Europa, la partnership con Stellantis è la prima partnership globale nel settore dei veicoli elettrici tra un importante produttore di automobili e un OEM cinese specializzato in NEV. Nello specifico, la joint venture Leapmotor International si propone – oltre ad incrementare ulteriormente le vendite di Leapmotor in Cina, uno dei maggiori mercati automobilistici al mondo – di incrementare le vendite di Leapmotor in altre regioni e mercati, tra cui il Portogallo, beneficiando della consolidata presenza commerciale di Stellantis, Gruppo leader nel mercato automobilistico nazionale.

Grazie a un modello di integrazione verticale unico e a un’ampia gamma di capacità interne di ricerca, sviluppo e produzione, Leapmotor immette sul mercato i migliori prodotti EV del segmento, rimanendo economicamente competitiva e utilizzando le tecnologie più innovative disponibili. Stellantis, da parte sua, può contare su circa 130 anni di storia nel settore, sul know-how dei suoi 14 marchi internazionali e su una presenza globale con dipendenti provenienti da oltre 170 Paesi, operazioni commerciali in oltre 130 mercati, centri di produzione in oltre 30 Paesi e una rete di vendita e post-vendita completa che offre i più elevati standard di qualità e affidabilità.

Nell’ottobre 2023, le due società hanno annunciato un investimento di circa 1,5 miliardi di euro da parte di Stellantis in Leapmotor per acquisire circa il 21% delle azioni della società cinese. L’accordo prevedeva anche la creazione della joint venture Leapmotor International.

L’obiettivo di fondo della partnership strategica è quello di accelerare e incrementare le vendite dei prodotti high-tech di Leapmotor a prezzi accessibili in tutto il mondo, sfruttando le risorse globali e l’esperienza commerciale di Stellantis. Inoltre, la gamma di veicoli elettrici di Leapmotor International integra la tecnologia e il portafoglio attuali dei 14 marchi di punta di Stellantis e offre ai clienti soluzioni di mobilità più convenienti, supportate dai canali di distribuzione e assistenza di Stellantis. Leapmotor prevede di completare la sua gamma con 5 nuovi modelli nei prossimi tre anni, oltre agli attuali C10 e T03.

Leapmotor International è fortemente orientata ai propri clienti, offrendo loro le migliori soluzioni di mobilità sul mercato in termini di prezzi competitivi, tecnologia all’avanguardia e assistenza post-vendita di alta qualità. Questi sono i tre pilastri della strategia di espansione della nuova joint venture . In primo luogo, i veicoli Leapmotor sono alla portata di tutti , poiché coniugano l’eccellenza del prodotto con soluzioni accessibili ed economicamente sostenibili .

Grazie alle solide risorse e competenze del Gruppo Stellantis, Leapmotor offre un’esperienza semplice, accessibile e incentrata sul cliente, rendendo l’ultima novità in fatto di mobilità elettrica un’opzione reale per più persone. In secondo luogo, il marchio semplifica la vita dei clienti attraverso l’uso di tecnologie intelligenti che garantiscono un elevato livello di innovazione e un’esperienza di guida straordinaria , portando a un futuro più connesso e sostenibile per tutti.

Infine, sfruttando la forza della rete distributiva Stellantis, Leapmotor offre ai clienti la massima tranquillità possibile per coloro che desiderano “fare il salto” nella mobilità elettrica, con un supporto a 360° durante l’intera esperienza del cliente , dalla selezione del veicolo alle soluzioni di finanziamento e ai servizi di assistenza post-vendita. I primi due modelli che Leapmotor venderà in Portogallo, dall’inizio di aprile, sono la C10 e la T03, dotate di tecnologie elettriche all’avanguardia e che offrono elevati livelli di prestazioni, efficienza, sicurezza e autonomia.