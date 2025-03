Stellantis parteciperà al SAE International WCX World Congress Experience 

Stellantis sarà tra i protagonisti del SAE International WCX World Congress Experience. La più grande conferenza di ingegneria automobilistica del Nord America, torna a Detroit dall’8 al 10 aprile. L’evento di quest’anno si terrà per la prima volta in concomitanza con tre dei principali eventi del settore manifatturiero del Nord America: SME RAPID + TCT, Technical Review & Exchange (TRX) presentato da America Makes e SME AeroDef Manufacturing. Questa combinazione unica creerà una piattaforma unica per lo scambio di conoscenze ed esperienze sulle tecnologie di produzione avanzate.

Un aspetto di particolare rilievo nell’evento sarà la partecipazione di Stellantis, un vero e proprio leader mondiale nel settore automobilistico. Ralph Gilles, Chief Design Officer di Stellantis, avrà un ruolo centrale, prendendo parte a una tavola rotonda speciale dedicata alla progettazione automobilistica. Durante questo incontro, Gilles affronterà tematiche fondamentali, tra cui l’importante equilibrio tra la fidelizzazione del cliente, le esigenze e gli obiettivi aziendali, e la crescente necessità di rispettare requisiti normativi sempre più severi. Un’occasione unica per esplorare come il design e l’innovazione possano rispondere alle sfide del mercato automobilistico globale.

La conferenza WCX attirerà anche molti altri importanti esperti del settore, tra cui: Jack Weast di Intel Automotive, che illustrerà il suo punto di vista sul rapido ritmo dell’innovazione nell’industria automobilistica cinese; e John Absmeier di Woven by Toyota, che discuterà del ruolo fondamentale del software e dell’intelligenza artificiale nel futuro di un trasporto senza incidenti.

Vedremo dunque cosa emergerà da questa partecipazione di Stellantis all’evento che si terrà a Detroit nel corso del prossimo mese di Aprile.