Alfa Romeo: ritorna in auge la denominazione di un vecchio concept?

È noto che costruttori e gruppi automobilistici depositano spesso denominazioni utili a garantirsi la proprietà di futuri modelli e allestimenti. È anche questo il caso di Alfa Romeo, ma soprattutto in questo contesto di Stellantis Europe che dopo aver registrato la denominazione di Alfetta sembra aver introdotto una nuova “registrazione” tipicamente legata a un possibile futuro a marchio Alfa Romeo.

Si potrebbe legare proprio ad Alfa Romeo la registrazione del nome Visconti da parte di Stellantis Europe, denominazione che riporta chiaramente in auge un concept del Costruttore del Biscione presentato nel 2004 a firma di Giorgetto Giugiaro e della Italdesign.

Con la denominazione Visconti, Alfa Romeo potrebbe pensare a un nuovo modello?

L’Alfa Romeo Visconti venne presentata al Salone dell’Auto di Ginevra del 2004, rimanendo per sempre un concept mai andata oltre tale stadio. Si trattava però di un’ammiraglia che, nell’ottica di una eventuale produzione in serie, avrebbe dovuto rimpiazzare l’apprezzata 166; rimase però un esercizio di stile utile a ristabilire i canoni estetici, anticipando anche lo stile di una grande berlina di lusso sportiva con assetto rialzato. In qualche modo la Visconti era riuscita ad anticipare i tempi, introducendo un aspetto tipico da berlina coupé puntando anche su un approccio più rialzato che sarebbe piaciuto ai costruttori di oggi nell’accezione dei moderni SUV coupé.

L’Alfa Romeo Visconti venne presentata al Salone dell’Auto di Ginevra del 2004; rimase un concept

Qualora Alfa Romeo decidesse di riacquisire tale denominazione, come sembrerebbe sulla base della registrazione proposta da Stellantis Europe, non è chiaro quale indirizzo potrebbe prendere tale modello. Nelle indiscrezioni attuali sulla gamma del Biscione che verrà l’unica possibilità potrebbe essere offerta dal SUV di Segmento E che arriverà nei prossimi anni, destinato soprattutto al mercato americano e probabilmente prodotto a Detroit. Di conseguenza appare difficile, e anche inutile, azzardare ipotesi su un possibile impiego della eventuale denominazione Alfa Romeo Visconti su modelli che arriveranno nei prossimi tempi, così come su eventuali varianti che saranno introdotte in futuro.