Leapmotor B10 presentato in Cina: ecco le caratteristiche del SUV che arriverà in Europa

In luogo della join venture che Leapmotor ha messo a punto con Stellantis, il costruttore cinese di veicoli ibridi ed elettrici che ha già a disposizione sul mercato europeo la city car T03 e il SUV di Segmento D C10 a prezzi molto interessanti, ha avviato le prevendite (al momento in Cina) del nuovo Leapmotor B10. Parliamo di un nuovo SUV di Segmento C che il costruttore cinese comincerà a proporre a breve anche da noi in Europa; il SUV elettrico compatto era stato già presentato al Salone dell’Auto di Parigi 2024, puntando su ambizioni molto concrete per meglio configurarne un ingresso in grande stile nel mercato del Vecchio Continente.

Con l’avvio delle prevendite in Cina, il nuovo Leapmotor B10 ha il compito di introdurre, fra le altre cose, la tecnologia LiDAR su un modello dai costi contenuti e di dimensioni compatte. Con l’annuncio dell’apertura delle prevendite nel corso di un evento dedicato, il nuovo B10 viene proposto con un prezzo di partenza pari a 109.800 RMB locali che al cambio attuale sono pari a poco meno di 14.000 euro. Un dato che comunque non va preso in considerazione perché i prezzi per l’Europa saranno sicuramente più alti, come accaduto anche nel caso della T03 sempre di Leapmotor. Al lancio il SUV viene proposto in cinque varianti: tre capaci di un’autonomia nell’ordine dei 510 chilometri, percorribili con una singola ricarica nel Ciclo locale CLTC, e due varianti da 600 chilometri di autonomia sempre riscontrabili nel medesimo Ciclo di omologazione cinese. In entrambi i casi il Leapmotor B10 viene fornito con sistema LiDAR fornito da Hesai che è fornitore di altri costruttori, anche competitor di Leapmotor.

Sono oltre 15.000 le unità di Leapmotor B10 già preordinate in Cina appena un’ora dopo il lancio commerciale

Il dato sembrerebbe anche confermare le aspettative rivolte al modello, perlomeno in Cina. Dopo appena un’ora di apertura delle prevendite al pubblico il nuovo Leapmotor B10 avrebbe totalizzato oltre 15.000 preordini. Il lancio ufficiale avverrà poi il mese prossimo (con 8.800 RMB, pari a oltre 1.000 euro, di vantaggi inclusi per i clienti che ne hanno ordinato uno) mentre in Europa è atteso entro l’anno con caratteristiche molto simili a quelle della variante oggi già disponibile in Cina.

Il costruttore ha ammesso che il nuovo Leapmotor B10 è il primo veicolo elettrico ad essere dotato di tecnologia LiDAR con prezzi inferiori ai 130.000 RMB (circa 16.400 euro, ndr), garantendo così capacità di guida intelligenti e votate al miglioramento dei parametri di guida autonoma. Le varianti dotate di sistema LiDAR del Leapmotor B10 rappresentano il 73% delle unità preordinate.

Il SUV B10 insiste sulla piattaforma Leap 3.5 e presenta una lunghezza di 451 centimetri, una larghezza di 188 centimetri e un’altezza di 165 centimetri con un passo di 274 centimetri. La trazione è affidata a un propulsore elettrico montato posteriormente, con la versione di base che dispone di un’unità di 132 kW di potenza e 175 Nm di coppia massima per un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 9,3 secondi. Vengono rese disponibili anche altre varianti con una potenza di 160 kW e una coppia massima di 240 Nm, che consentono al Leapmotor B10 di accelerare da 0 a 100 km/h in 6,8 secondi.

Le tre varianti con un’autonomia di 510 chilometri sono alimentate da un pacco batterie al litio ferro fosfato (LFP) con una capacità di 56,2 kWh, mentre le due varianti con autonomia di 600 chilometri sono alimentate da un pacco batterie sempre LFP con una capacità di 67,1 kWh. Grazie alla ricarica rapida in CC, il SUV B10 può essere ricaricato dal 30% all’80% in circa 20 minuti.

Si punta a numeri di vendita di tutto rispetto

Le previsioni del costruttore dicono che la dirigenza di Leapmotor ha ammesso che di nuovi Leapmotor B10 si punta a venderne almeno 40.000 unità al mese, in modo da superare i dati proposti nel caso dei modelli della serie C; il costruttore vende in Cina, oltre alla già nota C10, anche le C01, C11 e C16.

Oggi Leapmotor distribuisce in Cina i modelli T03 C01, C10, C11 e C16; tutti, tranne il T03, sono disponibili sia nella variante elettrica sia in quella con autonomia estesa mediante un propulsore endotermico che fa da generatore per il sistema a batteria (noto come EREV). Secondo i dati pubblicati dal costruttore lo scorso 1 marzo, durante il mese di febbraio Leapmotor ha consegnato 25.287 veicoli ovvero il 285% in più rispetto ai 6.566 modelli venduti durante lo stesso mese dello scorso anno; numeri sostanzialmente invariati rispetto alle 25.170 unità di gennaio.

Nel periodo gennaio-febbraio, Leapmotor ha consegnato 50.457 unità, con un incremento del 167,78% rispetto alle 18.843 espresse durante lo stesso periodo dell’anno scorso. Il costruttore cinese aveva dichiarato in precedenza che entro la fine del 2025 intende consegnare 500.000 veicoli l’anno.