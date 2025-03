Stellantis sceglie Prosolia per l’energia solare per le fabbriche tedesche e francesi

Stellantis ha recentemente siglato un accordo strategico con la società valenciana Prosolia Energy, con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo di impianti dedicati alla produzione di energia rinnovabile in due Paesi chiave, la Francia e la Germania. Queste nuove infrastrutture saranno fondamentali per supportare la transizione energetica del gruppo, permettendo di fornire energia rinnovabile alle sue strutture produttive attraverso specifici contratti di acquisto di energia (Power Purchase Agreement, PPA).

L’accordo prevede la realizzazione di un totale di otto nuovi impianti, cinque dei quali saranno situati in Francia e tre in Germania, con una capacità complessiva di produzione di energia di 119,6 megawatt (MW). La conclusione dei lavori e l’entrata in funzione di questi impianti è prevista per la fine dell’anno in corso, rappresentando così un passo importante nel rafforzamento della sostenibilità energetica di Stellantis e nella riduzione dell’impatto ambientale delle sue operazioni.

In Francia, gli impianti per le energie rinnovabili saranno ubicati negli stabilimenti Stellantis di Hordain, Mulhouse, Rennes, Sept-Fons e Sochaux, per una capacità installata complessiva di 109,6 MW. In Germania, i progetti saranno ubicati negli stabilimenti di Kaiserslautern, Rüsselsheim e Bochum, con una capacità di 10 MW.

L’azienda ha spiegato che intende ibridare alcuni di questi impianti di autoconsumo in Francia, come quelli di Hordain e Mulhouse, con sistemi di accumulo di energia tramite batterie (BESS). Questi progetti fanno parte dell’accordo globale tra le due aziende, che include un portafoglio internazionale di autoconsumo di quasi 200 MW, in linea con il piano strategico Dare Forward 2030 di Stellantis. Il produttore ha annunciato il suo obiettivo di raggiungere la neutralità carbonica entro il 2038. Stellantis ha un portafoglio di marchi come Fiat, Alfa Romeo, Peugeot, Citroën, Opel, Jeep, Chrysler e Maserati.

Prosolia Energy ha iniziato la sua collaborazione con Stellantis nel 2020, firmando un contratto iniziale da 14 MW per un impianto situato a Saragozza, che ha segnato un’importante pietra miliare per l’azienda, rappresentando il suo primo progetto ibrido di autoconsumo che combina energia eolica e solare. Il progetto complessivo ha una capacità totale di 58,4 MW, di cui 30,8 MW derivano da impianti solari e 27,6 MW da impianti eolici. Grazie a questo sistema, si stima che circa l’80% del fabbisogno elettrico della fabbrica sarà coperto da fonti di energia rinnovabile.

Nel mese di dicembre dello scorso anno, Prosolia Energy ha completato l’installazione di una turbina eolica da 6,9 MW presso il suo stabilimento di Saragozza, utilizzando la tecnologia avanzata del Gruppo Nordex, produttore di turbine eoliche che fa parte del gruppo spagnolo Acciona. Questa turbina è dotata di un rotore a tre pale con un diametro di 163 metri e un’altezza del mozzo di 98 metri. José Luis Blanco, CEO del Gruppo Nordex, ha sottolineato che la turbina N163/6.X, con una potenza nominale di 6,9 MW, sarà una delle turbine eoliche più potenti mai installate in Spagna.

L’energia rinnovabile prodotta dal nuovo modulo eolico, che sarà costituito da quattro turbine eoliche, verrà integrata con i pannelli fotovoltaici già operativi nell’impianto di autoconsumo, con l’obiettivo di ibridare l’attuale impianto eolico. Inoltre, nel 2022, l’azienda aveva già annunciato la costruzione di un impianto fotovoltaico di autoconsumo da 8,01 MW, portando la capacità totale di energia solare a 16,65 MW, il che copre quasi un terzo del fabbisogno energetico annuale della fabbrica. In parallelo, Prosolia ha anche avviato un sistema di autoconsumo sui tetti bifase con una potenza di 20 MWp, contribuendo ulteriormente alla sostenibilità energetica del sito.

Lo scorso dicembre, Stellantis e CATL, il principale produttore di batterie al mondo, hanno annunciato un investimento di 4,1 miliardi di euro per costruire il più grande stabilimento di batterie della Spagna, che avrà sede nello stabilimento di Saragozza.

Inoltre, presso il suo stabilimento di Vigo, Prosolia gestisce un sistema di autoconsumo su tetto da 19 MW. L’azienda ha dichiarato che l’energia elettrica generata da questo impianto raggiungerà i 24 GWh/anno di energia elettrica rinnovabile, pari al 14% dell’energia consumata nel processo produttivo. Questa energia sarà generata da 27.000 pannelli solari, che occuperanno una superficie di 170.000 m² sul tetto dell’impianto.