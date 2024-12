Stellantis: la fabbrica di Sochaux ha un nuovo direttore

Lo stabilimento Stellantis di Sochaux, uno dei principali impianti produttivi del gruppo in Europa, sta attraversando un importante cambiamento nella sua leadership. Dal 9 dicembre, la posizione di direttore generale è stata assunta da Manuel Gentile, che ha preso il posto di Christophe Montavon. Questo avvicendamento rappresenta un ulteriore passo nel percorso di trasformazioni interne, seguito alla recente rimozione di Carlos Tavares dalla sua carica. Il cambiamento si inserisce in un contesto di riorganizzazione aziendale che sta vedendo modifiche significative all’interno delle principali strutture del gruppo Stellantis.

Christophe Montavon, responsabile dello stabilimento di Sochaux dal 2021, assume ora nuove responsabilità a livello europeo. In qualità di direttore responsabile di otto stabilimenti Stellantis che producono veicoli premium in Francia, Italia e Germania, Montavon supervisionerà, tra gli altri: stabilimenti a Mulhouse, Rennes, Cassino ed Eisenach. ” Dopo l’esperienza unica a Sochaux, che mi ha permesso di co-creare il progetto ‘Sochaux 2022’, è tempo di nuove sfide a livello europeo “, ha sottolineato Montavon.

Manuel Gentile, 52 anni, laureato presso la prestigiosa scuola di ingegneria Arts et Métiers di Lille, vanta un’importante carriera con una solida esperienza nella gestione della produzione e nella gestione di progetti a livello internazionale. Dal 2021, ricopre la posizione di direttore dello stabilimento di assemblaggio di Sochaux, dove ha avuto un ruolo cruciale nel migliorare l’efficienza operativa e nel supervisionare l’introduzione nella linea di produzione dei nuovi modelli Peugeot E-3008 ed E-5008. Il suo lavoro ha contribuito significativamente a ottimizzare i processi produttivi e a rafforzare la posizione dell’impianto come uno dei più innovativi all’interno del gruppo Stellantis.

” È un grande onore e motivo di orgoglio per me “, ha detto Gentile dopo aver assunto il suo nuovo incarico. “ Il nostro obiettivo è trasformare lo stabilimento di Sochaux in un polo produttivo di riferimento in Europa. Abbiamo davanti a noi investimenti importanti, come un nuovo impianto di verniciatura, per il quale stanzieremo 100 milioni di euro entro il 2025. “

Lo stabilimento di Sochaux, che ha ricoperto un ruolo fondamentale nella storia dell’industria automobilistica francese, continua il suo processo di ammodernamento attraverso il progetto “Sochaux 2022”. Questo ambizioso progetto ha comportato una serie di interventi strutturali e tecnologici, tutti mirati a migliorare l’efficienza dell’impianto e a rispondere alle sfide imposte dalle moderne esigenze industriali. Grazie a significativi investimenti in nuove tecnologie all’avanguardia e a un ampio rinnovamento delle linee di produzione, lo stabilimento di Sochaux è diventato uno dei centri produttivi più innovativi e all’avanguardia di Stellantis, consolidando la sua posizione come uno dei pilastri principali nella rete globale del gruppo automobilistico.