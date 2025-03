Luvly AB ha appena annunciato una partnership con Stellantis per trasformare la mobilità urbana

Luvly AB ha annunciato nei giorni scorsi una partnership con Stellantis per valutare l’innovativa tecnologia dei veicoli leggeri di Luvly. La collaborazione mira a esplorare il potenziale dell’approccio unico di Luvly alla progettazione e produzione dei veicoli, che dà priorità a materiali leggeri, convenienza e sicurezza.

Stellantis ha annunciato una partnership con la startup svedese Luvly AB

Fondata nel 2015, la startup con sede a Stoccolma ha costruito un’auto elettrica ultraefficiente pronta per l’assemblaggio che può essere distribuita utilizzando un metodo di spedizione flat-pack, suscitando paragoni con un altro noto marchio svedese. Spesso soprannominata “l’IKEA dei veicoli elettrici”, la Luvly O pesa meno di 450 chilogrammi e può trasportare due persone fino a una velocità di 90 km/h con un consumo energetico da produzione, spedizione e distribuzione inferiore dell’80% rispetto alle auto elettriche standard. La soluzione tecnica brevettata di Luvly combina un telaio composito sandwich leggero con moduli di assorbimento di energia per una maggiore sicurezza. Stellantis è interessata a esplorare questa tecnologia per un potenziale utilizzo nei veicoli futuri.

La partnership tra Stellantis e Luvly AB rappresenta un importante passo avanti nello sviluppo di tecnologie innovative e sostenibili per i veicoli. La decisione di Stellantis non è casuale. Il caso della Citroën AMI, che ha riscosso un grande successo e ha dato origine a cloni come l’Opel eRocks e la Fiat Topolino, dimostra che la micromobilità, in precedenza trattata con un pizzico di scetticismo, sta ora diventando un segmento serio. Soprattutto nelle città densamente popolate dove c’è bisogno di mezzi di trasporto leggeri, efficienti ed economici.

La tecnologia Luvly si inserisce perfettamente in questa tendenza. Stellantis vuole verificare se sarà possibile adattare telai leggeri e soluzioni modulari non solo alle microcar urbane, ma anche a una gamma più ampia di veicoli elettrici in futuro. “Crediamo che la nostra tecnologia abbia il potenziale per rivoluzionare il modo in cui i veicoli vengono progettati e costruiti. Siamo lieti di avere l’opportunità di lavorare con Stellantis in questo progetto.” ha dichiarato Håkan Lutz, CEO di Luvly AB.

Luvly AB è un’azienda svedese che sta sviluppando una tecnologia innovativa per veicoli leggeri. La tecnologia brevettata dell’azienda si basa sull’uso di materiali compositi sandwich e moduli di assorbimento di energia, che consentono la produzione di veicoli leggeri, convenienti e sicuri.