Nuova Pandina e Grande Panda: Fiat si prenderà il mercato delle compatte? Prezzi da cinesi

Fiat Grande Panda è arrivata sul mercato da poco e deve ancora svolgersi il primo porte aperte nelle concessionarie italiane, ma nonostante ciò la vettura sembra aver iniziato con il piede giusto la sua carriera nel mercato auto. Il numero di ordini in tutta Europa sale di giorno in giorno in maniera piuttosto importante e questo fa ben sperare per il futuro. Del resto, questa vettura si va ad inserire in un segmento di mercato tra i più importanti in Europa e nel mondo e la casa torinese dunque potrebbe aver giocato bene le sue carte aumentando vendite e quote di mercato nei prossimi anni in maniera vetiginosa.

Nuova Fiat Pandina e Grande Panda: la casa torinese sarà l’asso pigliatutto nel segmento delle vetture compatte?

Tra l’altro Fiat potrebbe bissare questa situazione molto positiva anche con la nuova Pandina che invece dovrebbe arrivare prima del 2030. Secondo alcuni alla fine Fiat potrebbe anche accelerare i tempi con l’auto che potrebbe addirittura fare il suo debutto tra il 2027 e il 2028. Questo nonostante le vendite dell’attuale Panda continuino ad andare benissimo in Italia e in Europa. La nuova Pandina nascerà sempre a Pomigliano sarà lunga circa 3,6 metri e arriverà sul mercato in versione ibrida ed elettrica al 100 per cento.

Lo stile sarà simile a quello della Grande Panda e anche all’originale prima generazione di Panda dei primi anni ’80. I prezzi si preannunciano molto interessanti come quelli della Grande Panda e prevediamo che con questa auto la casa torinese di Stellantis possa fare seria concorrenza ai brand cinesi pronti ad invadere il mercato auto europeo.

Fiat Grande Panda in futuro porterà sul mercato la versione elettrica low cost da meno di 20 mila euro e ipotizziamo che anche la nuova Panda avrà una versione così probabilmente sotto i 15 mila euro. A quel punto l’elettrico sarà davvero alla portata di tutti e il merito sarà proprio di Fiat che dunque sembra avere le carte in regola non solo per confermarsi come il brand leader di Stellantis a livello globale ma addittura aumentare ulteriormente le proprie quotazioni. Questo senza dimenticare l’arrivo di altri modelli molto quotati come la Giga Panda detta anche Pandissima e la Panda Fastback.