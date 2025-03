Lancia: Michelin è il fornitore ufficiale di pneumatici per il Trofeo Lancia

Lancia è orgogliosa di essere affiancata da un nuovo, prestigioso partner nel suo ritorno alle gare di rally: Michelin. Il marchio francese sarà il fornitore ufficiale di pneumatici per il Trofeo Lancia, che si svolgerà nell’ambito del Campionato Italiano Rally Assoluto (CIAR) in sei gare in cinque date. La star della competizione sarà l’esaltante Ypsilon Rally 4 HF, che ha già ricevuto 80 preordini in tutta Europa in soli tre mesi.

Michelin equipaggerà la Ypsilon Rally 4 HF del Trofeo Lancia con pneumatici ad alte prestazioni

La partnership tra i due marchi risale ai tempi d’oro delle corse Lancia e oggi torna con soluzioni all’avanguardia grazie all’esperienza tecnologica e all’innovazione continua che contraddistingue gli pneumatici Michelin nel settore motorsport. In particolare, per affrontare al meglio le sfide dell’asfalto, i piloti del Trofeo Lancia potranno contare su tre pneumatici della gamma MICHELIN Pilot Sport, due per asfalto asciutto e uno per asfalto bagnato, tutti disponibili nelle dimensioni 19/63-17: il perfetto equilibrio tra stabilità, maneggevolezza e reattività.

In particolare, per sfruttare al meglio la Ypsilon Rally 4 HF su superfici asciutte, i piloti potranno scegliere tra le versioni media e dura del nuovo Michelin Pilot Sport Pro Rally. Grazie ad anni di esperienza con il Michelin Pilot Sport A, la scelta premium per i rally su asfalto, il Pilot Sport Pro Rally include un’architettura innovativa ancora più efficiente. Grazie alla sua capacità di adattarsi a qualsiasi tipo di superficie e di raggiungere rapidamente la giusta temperatura di esercizio, il MICHELIN Pilot Sport Pro Rally offre una sensazione intuitiva che lo rende la scelta ideale per il Trofeo Lancia. Nel frattempo, in condizioni di bagnato, la Ypsilon Rally 4 HF potrà utilizzare pneumatici MICHELIN Pilot Sport A MW1, che offrono sicurezza e un’aderenza eccellente su asfalto scivoloso, consentendo di gareggiare anche in caso di forti piogge.

Il ritorno della partnership tra Lancia e Michelin consentirà ai piloti del Trofeo Lancia di esprimere appieno il loro talento in questa competizione ad alto numero di ottani. Con il suo straordinario montepremi di 360.000 €, il Trofeo Lancia si è affermato come una delle gare più remunerative sulla scena nazionale e offre ai piloti la possibilità di aggiudicarsi un posto nel team ufficiale Lancia Corse HF nella prossima stagione FIA ​​ERC (se il vincitore è un Under-35).

Luca Napolitano, CEO di Lancia, afferma: ” Lancia e Michelin hanno scritto capitoli incredibili nella storia del Rally e oggi siamo orgogliosi di riaccendere una collaborazione guidata da performance e innovazione. Il Trofeo Lancia è un’entusiasmante opportunità per i talenti emergenti del motorsport e la possibilità di affidarsi agli straordinari pneumatici Michelin offrirà ai piloti le migliori condizioni di gara per esprimere il loro potenziale. Questa partnership è un altro segno di quanto siamo determinati a riportare Lance al vertice del motorsport”.

Da parte sua, Michelin ha accolto con entusiasmo questa nuova avventura, come ha affermato Cristiano Zappalà, Michelin Country Manager Motorsport Customer Racing: “ Siamo davvero onorati di unirci a Lancia in questo importante ritorno nel mondo dei rally. Michelin fornisce ai piloti Lancia Rally pneumatici di ultima generazione, sviluppati grazie ad anni di esperienza nei rally a tutti i livelli. Pur essendo dotati di tecnologie moderne, i nuovi MICHELIN Pilot Sport Pro Rally sono gli eredi di pneumatici che hanno contribuito ai successi del costruttore italiano fin dalla fine degli anni Ottanta, quando Michelin aiutò Lancia a vincere due titoli con Mike Biasion.”