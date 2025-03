Fiat: a scuola di cambio automatico il 15 e 16 marzo con la 600 Hybrid

Sabato 15 marzo, le concessionarie FIAT di tutta Italia saranno il palcoscenico per il debutto della prima esclusiva “Scuola Guida di Cambio Automatico”, che offrirà un’opportunità unica per imparare a guidare con trasmissione automatica. Questo innovativo progetto sarà supportato da istruttori altamente qualificati delle autoscuole UNASCA, l’associazione nazionale più rappresentativa per il settore delle autoscuole in Italia. Il nuovo modello proposto, con un prezzo molto competitivo di 19.950 euro, si presenta come una valida soluzione per quei clienti che, pur mostrando interesse per la mobilità sostenibile, non sono ancora pronti a fare il salto verso i veicoli completamente elettrici. Una scelta ideale per chi desidera un’auto pratica, efficiente e tecnologicamente avanzata, ma preferisce rimanere nella transizione verso la mobilità verde.

Al via l’iniziativa che, presso gli showroom FIAT, consentirà agli automobilisti di scoprire i vantaggi del cambio automatico EasyDrive

Il 15 e 16 marzo, in occasione del lancio della nuova iniziativa, gli showroom FIAT saranno aperti offrendo l’opportunità di approfittare delle promozioni del Piano Italia, valide fino al 31 marzo. Questo programma di azioni commerciali straordinarie rende le vetture FIAT accessibili a tutti gli italiani, restando fedele al DNA del marchio. Tra le offerte più vantaggiose, il Piano Italia FIAT propone la Panda Hybrid a partire da 9.950€, una proposta imperdibile per chi cerca un’auto pratica e sostenibile, senza rinunciare alla qualità e alla tradizione FIAT.

L’innovativo cambio EasyDrive di Fiat 600 Hybrid è abbinato a un motore termico da 1.2 litri, capace di erogare fino a 100 CV, e a una batteria agli ioni di litio da 48 Volt. Questa combinazione di tecnologie lavora in perfetta sinergia, garantendo comfort, prestazioni elevate e un’esperienza di guida fluida e piacevole. Il sistema ibrido di ultima generazione offre anche la possibilità di vivere la mobilità elettrica non solo in città, a basse velocità, ma anche su strade urbane ed extraurbane. Inoltre, in autostrada, il motore elettrico supporta il veicolo quando il conducente rilascia l’acceleratore in condizioni stabili o in discesa, ottimizzando ulteriormente i consumi.

Prodotto nello storico stabilimento di Mirafiori a Torino, il cambio automatico EasyDrive a doppia frizione a 6 rapporti integra un motore elettrico da 21 kW, un inverter e l’unità centrale di trasmissione, ottimizzando al meglio la compattezza. In particolare, il motore elettrico fornisce propulsione in situazioni che richiedono una coppia minore, come la guida in città o a velocità costante. Ciò consente al motore a combustione interna di rimanere spento per circa il 50% del tempo nel ciclo urbano, attivandosi solo quando è necessaria una maggiore coppia per affrontare accelerazioni o salite.

In condizioni di guida normali, il motore della Fiat 600 Hybrid è progettato per ottimizzare i consumi, riducendo fino al 15% le emissioni di CO2 rispetto a un motore termico con cambio automatico, grazie anche al Ciclo Miller, che consente di raggiungere solo 109 g di CO2, ai vertici della categoria. La 600 Hybrid è capace di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 10,5 secondi, con un’erogazione di coppia quasi istantanea dal motore elettrico, che migliora l’esperienza di guida soprattutto nelle ripartenze, riducendo l’effetto “turbolag” e garantendo una pronta risposta all’acceleratore. In modalità puramente elettrica, il motore a combustione si attiva solo quando è richiesta maggiore potenza.

Tuttavia, per sfruttare appieno questi vantaggi, è fondamentale una conoscenza adeguata del cambio automatico, tecnologia ancora poco conosciuta da una parte degli automobilisti. Per questo, FIAT ha lanciato un’iniziativa di scuola guida per il cambio EasyDrive, offrendo ai clienti l’opportunità di imparare e prendere confidenza con il sistema, grazie alla collaborazione con istruttori qualificati delle autoscuole UNASCA, già partner di iniziative educative come “Top Club. A scuola di sicurezza stradale con FIAT”. Con questa iniziativa, FIAT continua a rendere l’innovazione accessibile a tutti, confermando il suo impegno verso una mobilità sicura, semplice e sostenibile, per tutti i clienti.