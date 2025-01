Stellantis rafforza la propria leadership nel mercato auto in Francia nel 2024

Stellantis France è il produttore leader sul mercato quest’anno in termini di vendite, con il 28,5% della quota di mercato PC + LCV. 4 modelli nella top 10 del mercato dei PC (Peugeot 208, 308, 2008 e Citroën C3), la Peugeot E-208 è il veicolo elettrico del segmento B più venduto sul mercato francese.

“In un mercato francese competitivo in piena transizione verso i motori elettrici, Stellantis ha lanciato diversi nuovi modelli elettrici nel 2024, con un aumento significativo delle vendite di veicoli 100% elettrici e ibridi plug-in, consolidando così la sua leadership nel mercato VP+ LCV. Stellantis è fermamente impegnata nella transizione energetica e questa rapida trasformazione mira a conformarsi allo standard CAFE nel 2025”, afferma Xavier Duchemin, Direttore di Stellantis France.

Stellantis occupa il primo posto nel mercato francese nel 2024 con una quota di mercato del 28,5%



Per l’anno 2024, 6 brand si distinguono per i loro risultati: Peugeot con la Peugeot E-208 che resta il veicolo più venduto in Francia nel segmento Bcon una quota di mercato dell’8,1%, nelle autovetture, in crescita del 4% rispetto al 2023. Citroën ha segnato una svolta con la nuova generazione di C3, in particolare la ë-C3, che rende accessibile l’elettrico grazie a un’autonomia di 320 km, con già più di 40.000 ordini in Francia. Jeep conferma il suo progresso con un incremento dei volumi superiore al 58%, grazie in particolare a Jeep Avenger disponibile nelle versioni 100% elettrica, ibrida (2 e 4 ruote motrici) e benzina.

Fiat è il terzo marchio nelle vendite di veicoli elettrici nei segmenti A e B in Francia quest’anno, con il 21,8% della quota di mercato di BEV AB. Buona la crescita della Fiat 600e che detiene una quota di mercato del 4,7%. Alfa Romeo chiude il 2024 con una crescita del 12% sull’intero anno grazie in particolare all’Alfa Romeo Junior. DS Automobiles , unico marchio automobilistico francese con un’offerta nel cuore del mercato premium, con più di 18.000 immatricolazioni, DS Automobiles raggiunge una quota di mercato del 6,2% nel mercato premium.

Nel 2024 Stellantis continua a occupare il primo posto nel mercato dei veicoli commerciali leggeri con una quota di mercato del 38,4%. Nel mese di dicembre e per il quarto mese consecutivo, Stellantis ha ottenuto un’ottima performance con un incremento della propria quota di mercato di 2,3 punti al 35,6%.

Stellantis è leader anche nel settore dei veicoli elettrici dei segmenti B e C, con una quota di mercato del 51,2%, il gruppo automobilistico, per l’anno 2024, è numero uno nei segmenti dei veicoli utilitari piccoli, con una quota di mercato del 51,3%, numero uno nel segmento dei veicoli utilitari medi con una quota di mercato del 36,9% e numero due nel segmento dei veicoli utilitari grandi, con una quota di mercato del 29,9% e numero uno nel segmento dei camper.

Stellantis continua a rafforzare la propria leadership nel mercato dei veicoli 100% elettrici, con una quota di mercato del 33,6%, segnando un aumento dei volumi del 26% rispetto al 2023. Questo successo è in parte spiegato dalla partecipazione attiva di Stellantis del programma leasing elettrico 2024, con il 70% dei 50.000 veicoli immatricolati in questo quadro.

Grazie alla più ampia gamma di veicoli idonei e a prezzi di noleggio interessanti, inclusi 10 dei 12 modelli elettrici disponibili in Francia, Stellantis ha dimostrato la sua capacità di offrire veicoli convenienti alle famiglie più modeste.

La Peugeot E-208 e la Fiat 500e restano nella Top 5 per il 2024 cumulativo. La Peugeot E-208 conferma la sua leadership, BEV (PV + LCV) numero uno nel segmento B in Francia per il 2024 cumulativo. Stellantis è leader anche nei quadricicli 100% elettrici con Citroen AMI e Fiat Topolino. Stellantis leader negli Utility Vehicles 100% elettrici con una quota di mercato del 48,6% al 2024. Pro One sostiene la transizione delle aziende verso l’elettrificazione.