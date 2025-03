Fiat Tipo: in promozione a marzo 2025 costa meno della Dacia Sandero

Fiat Tipo entro fine anno dovrebbe uscire di produzione dagli stabilimenti Tofas in Turchia se non ci saranno cambiamenti nei piani della casa torinese. Nonostante la vettura sia vicina alla fine della sua carriera, continua ad essere molto popolare in numerosi mercati tra cui anche l’Italia. A proposito di questo modello oggi vi segnaliamo una promozione molto interessante di Fiat valida per il suo acquisto per tutto il mese di marzo.

A marzo promozione interessante per Fiat Tipo proposta a meno di 16 mila euro

Grazie a questa promozione Fiat Tipo è più economica di una Dacia Sandero. Si tratta della versione con motore 1.6 da 130 cv Diesel. Questa versione che di solito costa 17.950 euro attualmente nel nostro paese può essere acquistata a meno di 16 mila euro. Per la precisione parliamo di 15.950 euro, un prezzo che si ottiene grazie ad uno sconto di Fiat di 500 euro più altri 1500 euro di bonus in caso di finanziamento.

Un risparmio di 2.000 euro esatti, che include un’opzione di finanziamento con un anticipo pari a zero. Il piano prevede 35 rate mensili da 331 euro ciascuna, con un TAN fisso dell’8,75% e un TAEG dell’11,83% (un po’ elevato). Alla fine, ci sarà una rata conclusiva di 8.477,35 euro. In totale, il costo della Fiat Tipo, comprensivo degli interessi, ammonta a 20.112,81 euro, una cifra superiore a quella inizialmente pubblicizzata e anche al prezzo di listino. Tuttavia, questo importo può essere comodamente suddiviso in tre anni senza alcun pagamento anticipato iniziale.

In virtù di questa promozione Fiat Tipo questo mese costa meno di Dacia Sandero Stepway che è in vendita invece a 16.240 euro. Tra l’altro a questo prezzo la vettura della casa torinese ha anche un equipaggiamento piuttosto completo cosa assolutamente da non sottovalutare al giorno d’oggi nel mercato auto.