Nuova Alfa Romeo Stelvio: le ipotesi sul prezzo del SUV

Nuova Alfa Romeo Stelvio, che qui vi mostriamo in alcuni recenti render del designer automobilisico e creatore digitale Alessandro Masera, sta per arrivare. Il suo debutto è atteso per la prossima estate, forse il 24 giugno 2025. Le prime immagini del modello potrebbero trapelare nel corso della prossima primavera. Come sappiamo il SUV di seconda generazione sarà molto diverso dal modello attuale, come design, dimensioni, gamma di motori e filosofia.

Ecco quale potrebbe essere il prezzo della nuova Alfa Romeo Stelvio che debutterà a breve

Una domanda che molti si stanno facendo a proposito della nuova Alfa Romeo Stelvio è come cambierà il suo listino prezzi e se ci saranno degli aumenti, ipotesi ovviamente molto ma molto probabile. Attualmente esclusa la versione top di gamma Quadrifoglio i prezzi per acquistare il modello oscillano tra i circa 61 mila euro della versione entry level con motore diesel fino a circa 70 mila. Le cose ovviamente sono destinate a cambiare con la nuova generazione che inevitabilmente andrà a costare qualcosa in più.

Innanzi tutto bisogna tenere conto che la nuova Alfa Romeo Stelvio non avrà in gamma versioni a benzina o diesel ma si partirà direttamente con l’ibrido e questo dunque farà aumentare i prezzi. Dunque possiamo ipotizzare un prezzo di partenza non inferiore ai 70 mila euro per la versione MHEV che potrebbe anche arrivare a circa 75 mila euro nel caso si scelga la versione con allestimento completo. Per quanto riguarda la versione elettrica entry level è assai difficile pensare che si possa scendere sotto i 75 mila euro.

Ovviamente si tratta solo di ipotesi non ufficiali e per conoscere con certezza i reali prezzi della nuova Alfa Romeo Stelvio bisognerà attendere notizie ufficiali da parte di Alfa Romeo. Queste arriveranno solo quando si apriranno gli ordini e cioè non prima del prossimo autunno se non addirittura nel corso del prossimo inverno. Quindi ci sarà ancora da aspettare.