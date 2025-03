Opel presenta il nuovo Vivaro Hydrogen allo “Showcase Day: Hydrogen Mobility” di Monaco

Come si sta sviluppando la mobilità a idrogeno? Quali progetti pilota e veicoli di successo indicano la strada verso un futuro economico basato sull’idrogeno? E come si può realizzare un’infrastruttura efficiente per l’idrogeno? Questi e altri argomenti sono stati al centro dell’attenzione ieri a Monaco di Baviera in occasione della giornata “Showcase Day: Hydrogen Mobility” . Il dott. Lars Peter Thiesen, responsabile della strategia per l’introduzione dell’idrogeno e delle celle a combustibile, ha parlato a nome di Opel e Stellantis alla conferenza di “Veicoli commerciali leggeri con idrogeno”.

Opel ha presentato per la prima volta il nuovo Opel Vivaro Hydrogen

L’evento è stato patrocinato dal ministro di Stato Hubert Aiwanger ed è stato inaugurato dal segretario di Stato Tobias Gotthardt del Ministero bavarese per l’economia, lo sviluppo regionale e l’energia. Contemporaneamente, Opel ha presentato per la prima volta il nuovo Opel Vivaro Hydrogen. Il veicolo a idrogeno con celle a combustibile coniuga ora tutti i vantaggi della tecnologia a zero emissioni locali con l’elegante design dell’ultima generazione di Vivaro con Opel Vizor e sistemi di assistenza alla guida leader della categoria.

Nel suo discorso, Gotthardt ha sottolineato l’importanza dell’idrogeno: “Con l’idrogeno possiamo promuovere la transizione energetica senza mandare in rovina l’industria. Finora, una parte non è certa di riuscire a trovare acquirenti per il suo idrogeno verde, mentre l’altra ha bisogno di un’infrastruttura sicura e completa per poter sostituire i combustibili fossili con l’H2. La nostra strategia sull’idrogeno si concentra proprio su queste leve. “Vediamo vantaggi nell’idrogeno rispetto ad altre tecnologie, soprattutto nel trasporto merci e passeggeri”.

Opel e Stellantis lo sottolineano con veicoli e sistemi di propulsione adeguati: “Noi di Opel e Stellantis siamo stati i primi produttori a portare su strada veicoli commerciali leggeri con propulsione a celle a combustibile a idrogeno. “Vivaro Hydrogen offre ora tutti i vantaggi della generazione precedente, oltre a un look rinnovato, il tutto a prezzi notevolmente ridotti per i clienti”, afferma Thiesen.

Dopo il lancio dell’ultima generazione di Vivaro lo scorso anno, questo versatile veicolo commerciale arricchisce per la prima volta la gamma come veicolo a idrogeno con celle a combustibile. I vantaggi di questa tecnologia sono molteplici: il Vivaro Hydrogen, grazie alla combinazione di propulsione a celle a combustibile a idrogeno e batteria plug-in, può percorrere più di 400 chilometri con un pieno (secondo WLTP).

Rispetto alla trazione elettrica a batteria, le temperature esterne più fredde hanno un impatto minimo sull’autonomia. Il rifornimento di idrogeno richiede solo pochi minuti. E grazie al design compatto e salvaspazio dei componenti di azionamento, i clienti non devono scendere a compromessi in termini di capacità di carico. Come i suoi fratelli, il trasportatore di idrogeno offre fino a 6,1 metri cubi di volume di carico e una portata utile di una tonnellata.

Ciò lo rende la variante ideale di veicolo commerciale a zero emissioni locali per tutti coloro che utilizzano intensamente la propria flotta o necessitano di una lunga autonomia, ma a causa del loro modello operativo non possono passare ai modelli elettrici a batteria. “Ad esempio, i tecnici dell’assistenza che la sera riportano a casa i loro veicoli ma non possono ricaricarli lì, così come le aziende che non hanno la potenza di allacciamento necessaria alla rete elettrica per ricaricare grandi flotte, hanno bisogno del modello classico di una stazione di rifornimento”, spiega Thiesen. “È proprio qui che risiede uno dei principali vantaggi dei nostri veicoli a idrogeno, come Vivaro Hydrogen e Movano Hydrogen: rendono gli utenti indipendenti dalla rete elettrica e di ricarica.”

La significativa riduzione dei prezzi dei veicoli è stata resa possibile dal fatto che, con il passaggio alla nuova generazione, i furgoni a celle a combustibile vengono ora prodotti anche negli stabilimenti Stellantis corrispondenti. Rendere i veicoli più economici per i clienti attraverso l’ulteriore sviluppo della tecnologia dell’idrogeno e la produzione in serie è solo uno degli obiettivi di Opel e Stellantis nel promuovere un’alternativa di mobilità a zero emissioni locali. “Ad oggi, i Vivaro Hydrogen hanno già percorso complessivamente più di due milioni di chilometri. “Ciò dimostra quanta esperienza abbiamo con questa tecnologia e che offriamo le giuste soluzioni con i nostri prodotti”, afferma Thiesen.

Gli stessi requisiti valgono anche per lo sviluppo a livello europeo di un’infrastruttura di stazioni di rifornimento attraente e allo stesso tempo efficiente: un altro aspetto dello “Showcase Day: Hydrogen Mobility”. Ad esempio, l’UE sta portando avanti l’espansione della rete pubblica di stazioni di rifornimento di idrogeno con il “Regolamento sulle infrastrutture per i combustibili alternativi” (AFIR), vincolante per tutti gli Stati membri.

Opel Vivaro-e Hydrogen

Si stabilisce che sulle principali autostrade e negli incroci debbano essere costruite stazioni di rifornimento di idrogeno ogni 200 chilometri. Si prevede che, dalle attuali circa 150 stazioni di rifornimento pubbliche da 700 bar, il numero salirà ad almeno 500 entro il 2030. Tuttavia, queste soluzioni devono essere anche economicamente sostenibili a lungo termine, vale a dire che ogni giorno un numero sufficiente di veicoli alimentati a idrogeno deve fare rifornimento a una stazione di rifornimento. Solo in questo modo si potranno creare le condizioni per un successo di mercato sostenibile e su vasta scala dei veicoli a celle a combustibile.

“Per raggiungere questo obiettivo, ha senso creare, oltre alla copertura di base dell’area, anche i cosiddetti ecosistemi dell’idrogeno e installare sempre più stazioni di rifornimento in questi luoghi, ad esempio attorno alle grandi città con molti consumatori di idrogeno”, continua Thiesen. “L’implementazione di questo compito non può essere portata a termine dall’oggi al domani, ma con il nostro know-how, le nostre soluzioni di propulsione e i nostri veicoli Opel e Stellantis, portiamo avanti costantemente lo sviluppo della mobilità a idrogeno come pionieri insieme agli altri attori coinvolti in questo processo”.