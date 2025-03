Leasys chiude il 2024 in modo positivo, registrando risultati annuali in crescita

Leasys, la joint venture paritetica tra Stellantis e Crédit Agricole Personal Finance & Mobility, presenta oggi i risultati annuali del 2024. In un contesto di grande trasformazione per il mercato automobilistico europeo, il Gruppo continua a crescere, dimostrando resilienza e flessibilità.

Leasys continua a crescere, dimostrando resilienza e flessibilità

I dati che seguono evidenziano i traguardi raggiunti e le principali strategie adottate che hanno consentito all’azienda di mantenere la propria posizione tra i leader del settore. Dal punto di vista dei risultati commerciali, il Gruppo ha chiuso il 2024 con oltre 243.000 attivazioni di contratti, con una crescita dell’87% rispetto all’anno precedente.

Questo risultato è stato raggiunto grazie a una serie di iniziative sinergiche messe in atto in coordinamento con Stellantis, in relazione al pieno consolidamento delle attività tra Leasys e F2M Lease avviato ad aprile 2023. Le performance più positive sono state ottenute sul segmento dei veicoli commerciali leggeri con un’acquisizione di contratti triplicata rispetto al 2023 e sui veicoli elettrificati, con un incremento dei contratti del 50% nello stesso periodo.

Rispetto al 2023, la penetrazione sulle vendite Stellantis è aumentata di 9 punti nel canale B2B e di 21 punti nel canale Noleggio a Lungo Termine. Alimentato dalla crescita dei clienti corporate (+32% vs 2023), Managed Fleet è cresciuto fino a 906.000 unità (+4% vs 2023) portando l’azienda più vicina al suo obiettivo di 1 milione di veicoli entro il 2026. Il Total Earning Assets ha superato i 10,2 miliardi di euro, in crescita del 36% rispetto al 2023, con un Average Outstanding che ha raggiunto gli 8,6 miliardi di euro.

Il Margine sul Leasing ha raggiunto i 230 milioni di euro (+28% rispetto al 2023), mentre il Margine sui Servizi è cresciuto del 46% anno su anno, raggiungendo i 93 milioni di euro. La forte crescita dei suoi margini “organici” ha aiutato Leasys a mitigare gli effetti della forte normalizzazione che ha interessato il mercato dei veicoli usati, un trend che ha interessato l’intero settore del noleggio a lungo termine.

Il Gruppo è comunque riuscito a registrare risultati di Remarketing molto solidi, chiudendo l’anno a 65 M€. Il Margine Operativo Lordo (Margine Bancario Netto) ha raggiunto i 388 M€, in crescita del 12% anno su anno. Per tutto il 2024, Leasys ha confermato il suo virtuoso impegno all’efficienza operativa: le spese operative (OPEX), nonostante un aumento “nominale” a 168 M€, si attestano all’1,94% dell’Attivo Medio, in calo di 7 bps rispetto al 2023.

La disciplina fiscale del Gruppo è confermata dal rapporto Cost-to-Income, che si è mantenuto stabile al 51% anno su anno. Includendo il Margine da Vendita Auto Usate, il rapporto Cost-Income diminuisce di ulteriori 8 bps, al 43%. Il Costo del Rischio rimane sotto controllo, intorno allo 0,4% dell’Attivo Medio. Leasys ha chiuso il 2024 con un utile ante imposte di 173 milioni di euro e un utile netto rettificato di 112 milioni di euro, entrambi in linea con la performance dell’anno scorso.

Rolando D’Arco amministratore delegato di Leasys ha dichiarato: Il 2024 è stato un anno caratterizzato da consolidamento e crescita. Dopo l’integrazione con Free2Move Lease e le acquisizioni in Portogallo e Lussemburgo, entrambe completate nel 2023, questo è stato il primo anno “pieno” di Leasys nella sua configurazione attuale. La sua resilienza e flessibilità nell’adattarsi a scenari di mercato fluidi, unite a un forte impegno nel perseguire innovazione, digitalizzazione e sostenibilità, hanno permesso a Leasys di chiudere l’anno con risultati commerciali e finanziari molto forti. La flotta gestita ha raggiunto 906.000 veicoli e gli Earning Asset hanno superato i 10,2 miliardi di euro. Nel 2025, Leasys continuerà a implementare strategie volte a migliorare la customer experience, rafforzando ulteriormente la sua posizione di leader nel noleggio a lungo termine e nella mobilità sostenibile”