John Elkann ritiene che Trump dovrebbe imporre dazi solo sulle auto senza parti americane

John Elkann, attuale CEO ad interim di Stellantis, ha suggerito che l’amministrazione Trump dovrebbe concentrarsi sull’imposizione di dazi sui veicoli importati senza parti americane, anziché aumentare le tariffe sulle auto prodotte in Messico e Canada. “La vera opportunità per l’amministrazione di sostenere i posti di lavoro e gli investimenti americani è quella di chiudere la scappatoia che consente l’importazione negli Stati Uniti di circa 4 milioni di veicoli senza alcuna parte statunitense”, ha affermato Elkann mercoledì durante una conference call sugli utili di Stellantis.

Secondo John Elkann i dazi negli USA andrebbero imposti sui modelli senza parti americane

Queste considerazioni di John Elkann rappresentano l’ennesimo tentativo da parte dei leader dell’industria automobilistica statunitense di persuadere l’amministrazione Trump a revocare i dazi del 25% sui veicoli importati dal Canada e dal Messico, che dovrebbero entrare in vigore la prossima settimana. La decisione di introdurre queste tariffe ha suscitato forti preoccupazioni tra le case automobilistiche, le quali temono gravi ripercussioni economiche sul settore.

John Elkann ha rilasciato queste dichiarazioni poche ore prima che Trump comunicasse ai giornalisti che i dazi su Canada e Messico entreranno in vigore il 2 aprile, circa un mese dopo rispetto a quanto comunicato in precedenza dalla Casa Bianca. I commenti di John Elkann sono l’ultimo esempio di come i leader dell’industria automobilistica statunitense stiano cercando di convincere Trump a risparmiarli dalle imposte del 25% che avrebbero dovuto entrare in vigore la prossima settimana.

Il CEO della Ford Motor Co. Jim Farley all’inizio di questo mese ha affermato che tali imposte avrebbero “creato un buco” nell’industria statunitense e sarebbero state una “manna” per i rivali che possono importare più liberamente dall’Asia e dall’Europa. Il direttore generale della Ford Motor Co., Jim Farley, ha già avvertito che l’introduzione di tali dazi avrebbe effetti devastanti sulla produzione automobilistica negli Stati Uniti, minacciando di “distruggere” l’industria locale.

Farley ha anche sottolineato che queste tariffe rappresenterebbero un “regalo” per i concorrenti di paesi come l’Asia e l’Europa, che non sono soggetti a queste stesse restrizioni e continuerebbero a importare liberamente i loro veicoli negli Stati Uniti. I rappresentanti del settore sostengono con forza che i veicoli prodotti in Nord America, che rispettano i requisiti di condivisione delle parti stabiliti dal nuovo accordo commerciale USMCA, che è il successore del vecchio NAFTA, dovrebbero essere esentati da questi nuovi dazi.

L’integrazione della filiera di approvvigionamento nordamericana implica che l’imposizione di tariffe aggiuntive su questi veicoli comporterebbe costi aggiuntivi per i produttori statunitensi, con inevitabili ripercussioni sulla competitività delle aziende, una probabile riduzione delle vendite di automobili e, di conseguenza, la perdita di migliaia di posti di lavoro nel settore manifatturiero. In questo contesto, i dazi colpirebbero principalmente le aziende automobilistiche americane, mentre i produttori provenienti da Asia ed Europa sarebbero in grado di continuare a importare i loro veicoli negli Stati Uniti senza affrontare restrizioni simili, il che potrebbe compromettere ulteriormente la competitività delle imprese statunitensi. Vedremo dunque se le parole di John Elkann e degli altri leader dell’industria auto faranno cambiare idea al presidente americano.