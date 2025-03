Stellantis brevetta il cambio multi-velocità per auto elettriche

Stellantis sta sperimentando trasmissioni multi-velocità per migliorare l’efficienza dei veicoli elettrici, come indica un deposito di brevetto recentemente reso pubblico. Pubblicata dall’Ufficio brevetti e marchi degli Stati Uniti (USPTO) il 27 febbraio 2025, ma originariamente depositata dalla casa automobilistica nel 2023, la domanda di brevetto riguarda specificamente l’aggiunta di una seconda marcia avanti ai moduli di trasmissione in cui i motori elettrici sono spesso confezionati per l’uso nei veicoli elettrici. Questo sviluppo potrebbe segnare un passo importante verso veicoli elettrici ancora più performanti e con una maggiore efficienza energetica, dimostrando l’impegno di Stellantis nell’innovare e migliorare la tecnologia per affrontare le sfide future della mobilità elettrica.

Questo è il secondo deposito di brevetto Stellantis recente relativo a una trasmissione multi-velocità per l’uso con motori elettrici

Il documento si concentra principalmente su come la trasmissione cambierebbe tra le due marce. Stellantis valuta l’uso di fluido magnetico, che è attualmente utilizzato in alcuni ammortizzatori adattivi. Questo fluido contiene particelle metalliche ferrose, che reagiscono ai campi magnetici. Questo potrebbe essere utilizzato per spostare gli alberi che tengono i singoli ingranaggi in posizione in modo più efficiente rispetto alle frizioni azionate idraulicamente convenzionali, afferma Stellantis.

Sebbene questo possa essere solo un caso di autori di brevetti che cercano di coprire le loro basi legali, il documento fa anche riferimento a “veicoli elettrificati” piuttosto che solo a EV, inclusi ibridi e ibridi plug-in come i modelli Chrysler Pacifica Hybrid e Jeep 4xe di Stellantis. Un cambio a 2 velocità separato per un motore elettrico come parte di un sistema ibrido non è qualcosa di inedito. Infatti Mercedes-Benz impiega questa complessa disposizione in alcuni dei suoi attuali ibridi plug-in AMG ad alte prestazioni.

Questo è il secondo deposito di brevetto Stellantis recente relativo a una trasmissione multi-velocità per l’uso con motori elettrici. Il primo è stato pubblicato dall’USPTO nel gennaio 2024, ma era incentrato sull’uso fuoristrada e prevedeva un diverso meccanismo di attivazione del cambio.

La Porsche Taycan rappresenta ancora oggi l’esempio più significativo di un veicolo elettrico di produzione che utilizza una trasmissione a più velocità. Questo sistema di trasmissione avanzato è stato adottato per migliorare la performance e l’efficienza della vettura. Mercedes, a sua volta, ha espresso l’intenzione di implementare una trasmissione a più velocità nei suoi futuri veicoli elettrici, mentre Lucid ha già brevettato una tecnologia simile per le sue auto.

D’altro canto, Volkswagen ha dichiarato che non seguirà questa direzione, preferendo probabilmente soluzioni diverse per i suoi veicoli elettrici. In una direzione ancor più curiosa, Honda ha progettato una trasmissione manuale, completa di pedale della frizione, mentre lavora per trovare soluzioni che possano conquistare gli appassionati di auto tradizionali, al fine di ottenere l’approvazione per i suoi futuri modelli elettrici della Serie 0, una mossa che suscita curiosità nel settore automobilistico.