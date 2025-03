Stellantis testa la guida autonoma STLA Drive negli USA

Stellantis vuole compiere progressi significativi nel campo della guida autonoma. Di recente una Jeep Grand Cherokee Limited (WL74) completamente mimetizzata è stata avvistata mentre eseguiva test sulle autostrade di Detroit. Le immagini sono state pubblicate dal sito Moparinsiders. Il veicolo, coperto da pesanti camuffature, è stato individuato nei pressi del Chrysler Technical Center di Auburn Hills, Michigan, suggerendo che l’azienda stia sperimentando nuove tecnologie avanzate.

Molto probabilmente Stellantis punta a migliorare ulteriormente la sua tecnologia

Si ipotizza che questa Jeep sia dotata di una versione evoluta del sistema STLA AutoDrive di Stellantis. Molto probabilmente si tratta di test fatti per migliorare ulteriormente le capacità di guida autonoma oltre a quelle attualmente disponibili nei modelli di serie. L’avvistamento lascia ipotizzare che Stellantis stia sviluppando funzionalità avanzate per aumentare la sicurezza e il comfort alla guida, puntando a competere con i principali leader del settore. Se confermato, il nuovo sistema potrebbe rappresentare un passo avanti verso una mobilità più autonoma ed efficiente.

L’attuale sistema STLA AutoDrive 1.0 di Stellantis offre avanzate funzionalità di guida autonoma, includendo modalità hands-free e eyes-off (livello SAE 3) fino a una velocità massima di 60 km/h. Queste capacità rimangono operative anche in condizioni di scarsa visibilità o meteo avverso, garantendo un elevato livello di sicurezza. Inoltre, il sistema supporta modalità di guida assistita di livello 2 (hands-on) e livello 2+ (hands-off, eyes-on) per velocità più elevate, includendo funzioni avanzate come il cruise control adattivo e il mantenimento attivo della corsia di marcia.

Tuttavia, il recente avvistamento di un prototipo di Jeep Grand Cherokee a Detroit suggerisce che Stellantis stia sviluppando tecnologie ancora più avanzate per la guida autonoma. Un dettaglio interessante del veicolo sperimentale è il design anteriore, che ricorda la fascia più squadrata presente sulle versioni esportate della Grand Cherokee L. Questo potrebbe indicare che il modello di prova sia destinato a mercati internazionali, distinguendosi dall’estetica più raffinata delle varianti nordamericane. Sebbene il camuffamento ne oscuri le linee definitive, questo dettaglio lascia intendere un potenziale focus strategico sulle vendite globali.

Stellantis ha investito costantemente nell’innovazione della guida autonoma. Nel 2022, la casa automobilistica ha acquisito aiMotive, leader nell’intelligenza artificiale e nella tecnologia di guida autonoma. Questa partnership unisce la piattaforma aiDrive di aiMotive con STLA AutoDrive di Stellantis , accelerando lo sviluppo di capacità di guida autonoma nelle quattro piattaforme di veicoli di Stellantis: Small, Medium, Large e Frame.

La piattaforma STLA AutoDrive è progettata per evolversi. Mentre le funzionalità di Livello 2 come i cambi di corsia semi-automatici sono già disponibili, le capacità di Livello 3 sono ancora in fase di sviluppo. Il sistema mira a supportare alla fine il funzionamento a velocità più elevate fino a 95 km/h e persino l’autonomia fuoristrada, ampliando il potenziale per l’assistenza avanzata alla guida.