Alfa Romeo 4C, dieci anni fa quel fallimento targato Quadrifoglio

Girovagando per lo Stellantis Heritage Hub, un luogo che raccoglie una straordinaria collezione di auto italiane iconiche, è stato impossibile non fermarsi di fronte al marchio Alfa Romeo. Circondato da modelli leggendari come la Giulia GTAm e la 8C, si ha l’opportunità di ammirare due esemplari veramente unici e affascinanti: l’Alfa Romeo 4C Quadrifoglio. Una coupé rossa e una versione Spider bianca, mai destinate alla commercializzazione.

Questi due esemplari sono la sintesi perfetta di ciò che il marchio italiano rappresenta in termini di prestazioni e design. La 4C Quadrifoglio, ancora più estrema rispetto alla già sportiva 4C, è il risultato di un progetto che puntava a realizzare una versione ad altissime prestazioni.

Le due speciali Alfa Romeo sono progettate con un’aerodinamica spinta al massimo. Nella parte anteriore, un ampio spoiler e uno splitter in carbonio migliorano la stabilità alle alte velocità. Il cofano anteriore è modificato per includere un condotto aerodinamico che canalizza l’aria, generando una pressione verticale supplementare sull’asse anteriore, migliorando così l’aderenza e la precisione nelle curve. Nella parte posteriore, la 4C Quadrifoglio esibisce un grande spoiler sul bagagliaio e un diffusore sportivo che ospita due terminali di scarico centrali di grandi dimensioni. Questa configurazione accentua l’aggressività del design, mentre ottimizza la stabilità ad alte velocità.

Anche se la potenza di questi modelli non è mai stata ufficialmente rivelata, si vocifera che il motore 1.75 TBI sia stato potenziato a circa 270 CV, rispetto ai 240 CV della versione standard. Questo aumento di potenza non è affatto irrealistico, considerando che vari preparatori di motori hanno ottenuto simili performance grazie a modifiche come scarichi specifici e frizioni rinforzate. È quindi plausibile che la versione Quadrifoglio fosse pronta a regalare performance straordinarie, ma non ha mai visto la luce su strada.

Le prime immagini della 4C Quadrifoglio sono apparse nel 2014, e la vettura sembrava pronta per il debutto al Salone Internazionale di Francoforte del 2015. Tuttavia, l’evento non si concretizzò mai e il progetto risultò infine annullato.

Perché la 4C Quadrifoglio non ha mai visto la luce? Le sue prestazioni, ritenute inferiori a quelle della Giulia Quadrifoglio, hanno forse influito sulla decisione. O forse la scarsa popolarità della 4C in generale ha potuto determinare la cancellazione del progetto. Purtroppo, questi dubbi rimangono irrisolti. La 4C Quadrifoglio era praticamente pronta a competere con altre sportive dell’epoca, ma il destino ha preso una direzione diversa.