Nuova Lancia Ypsilon: a marzo 2025 in promozione a 19.900 euro

Nuova Lancia Ypsilon è una delle novità più recenti tra le auto portate sul mercato dal gruppo Stellantis. Il suo debutto risale infatti allo scorso anno, ma solo verso fine del 2024 si è avuta a disposizione l’intera gamma in concessionaria. A proposito di questo modello, da cui parte il rilancio di Lancia nel segmento premium del mercato auto, oggi vi segnaliamo una promozione molto interessante valida per tutto il mese di marzo 2025. La vettura in offerta viene proposta ad un prezzo inferiore ai 20.000 euro.

Nuova Lancia Ypsilon: ecco la promozione di marzo 2025 per il suo acquisto

Se si sceglie di acquistare la nuova Lancia Ypsilon Ibrida con motore 1.2 da 100 CV in un’unica soluzione, il prezzo promozionale è di 21.400 euro. Optando invece per il finanziamento proposto da Stellantis, il costo si abbassa a 19.900 euro, rimanendo così sotto la soglia dei 20.000 euro.

Il piano finanziario prevede un anticipo di 3.747 euro, seguito da 35 rate mensili di 149 euro. Al termine del contratto, il cliente può scegliere se pagare una rata finale di 15.610 euro, corrispondente al Valore Futuro Garantito, oppure restituire il veicolo. Il totale complessivo, comprensivo di rate e interessi, ammonta a 24.614 euro.

I tassi d’interesse applicati sono significativi: il TAN è fissato al 7,99%, mentre il TAEG raggiunge il 10,4%. Inoltre, il contratto include un limite di 30.000 km in 36 mesi, con un costo aggiuntivo di 0,10 euro per ogni chilometro eccedente.

Dunque sicuramente una promozione interessante per chi intende acquistare la nuova Lancia Ypsilon potendola pagare ad un prezzo sicuramente meno lontano da quello della vecchia Ypsilon rispetto a quanto previsto dal listino ufficiale del nuovo modello di Lancia che ha visto lievitare e non di poco i suoi prezzi rispetto alla vecchia generazione molto amata in Italia come confermato dai dati di vendita.