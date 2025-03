Stellantis nomina Xin Tianshu alla guida delle sue operazioni in Cina

Stellantis ha annunciato la nomina di Xin Tianshu, attuale amministratore delegato della joint venture tra la casa automobilistica europea e la startup cinese Leapmotor, come nuovo direttore operativo per la regione Cina. Xin sostituirà Grégoire Olivier nel ruolo di Chief Operating Officer (COO) per la Cina. Olivier, che ha ricoperto il ruolo di COO fino ad oggi, passerà a una posizione di consulente senior, con la responsabilità di guidare la strategia di mercato cinese per l’azienda. Stellantis, nata nel gennaio 2021 dalla fusione tra Fiat Chrysler Automobiles e Groupe PSA, è diventata uno dei principali produttori automobilistici mondiali.

Xin ha avuto un ruolo cruciale nella partnership tra Stellantis e Leapmotor, una startup di veicoli elettrici con sede a Hangzhou, che sta emergendo come uno dei principali concorrenti di Tesla in Cina. Nonostante il nuovo incarico, Xin manterrà anche il ruolo di CEO di Leapmotor International, titolo che ha assunto nel novembre del 2023.

Nell’ottobre 2023, Stellantis ha investito circa 1,5 miliardi di euro per acquisire circa il 20% del capitale di Leapmotor e le due società hanno costituito una joint venture guidata da Stellantis per sfruttare i canali di vendita della società europea e la tecnologia della startup cinese.

Prima del suo ruolo di CEO, Xin ha ricoperto il ruolo di vicepresidente senior responsabile della pianificazione e degli affari governativi presso Stellantis China. In precedenza, ha ricoperto posizioni dirigenziali senior presso Fiat Chrysler Automobiles, il fornitore di elettronica per autoveicoli Visteon e la società americana di servizi di informazione IHS.

Stellantis ha avviato un nuovo ciclo di cambiamenti di gestione alla fine dell’anno scorso. A ottobre, l’azienda ha promosso Douglas Ostermann, ex direttore operativo in Cina, a CFO di gruppo. A dicembre, Carlos Tavares si è dimesso da CEO.

L’azienda sta lottando con una redditività ridotta. Nel 2024, l’utile netto è crollato del 70 per cento anno su anno a 5,5 miliardi di euro, al di sotto delle aspettative degli analisti, mentre i ricavi sono scesi del 17 percento a 156,9 miliardi di euro (170,4 miliardi di dollari), secondo il rapporto annuale. Il margine operativo rettificato è stato del 5,5 percento, significativamente al di sotto del 12,8 percento dell’anno precedente.

Stellantis ha fatto parte di tre JV che producono auto con motore a combustione in Cina. Tuttavia, rimane coinvolta solo in una di queste, Dongfeng Peugeot Citroën Automobile, le cui vendite sono in calo. Al suo apice, Stellantis ha venduto quasi un milione di veicoli all’anno in Cina, mentre la JV tra Dongfeng Motor e Stellantis ha venduto 68.000 veicoli nel 2024.