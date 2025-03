Citroen, la pubblicità più inaspettata: ecco i dossi rallentatori sponsorizzati

Citroen è finita sotto i riflettori con un’iniziativa tanto originale quanto sorprendente. Stavolta, però, non si parla di un’auto elettrica all’avanguardia, di numeri di vendita da record o di nuovi piani per il futuro del marchio.

Il colosso francese ha scelto di farsi notare in un modo totalmente inedito. Ebbene, avrebbe scelto di mostrare il brand Citroen sponsorizzando i dossi rallentatori in una cittadina francese. Si tratta di quei dossi stradali che ogni automobilista normalmente mal sopporta.

Spesso troppo alti o mal progettati, costringono a brusche frenate e rendono la guida meno fluida. Tuttavia, la loro presenza è essenziale per la sicurezza stradale, specialmente nelle vicinanze di scuole, quartieri residenziali o aree pedonali. Ed è proprio a Issoire, in Francia, che Citroen ha deciso di installare speciali dossi con il proprio logo e slogan.

Secondo quanto riportato dal quotidiano L’Argus, il marchio ha finanziato due strutture da due tonnellate ciascuna, progettate per rallentare i veicoli in prossimità di una scuola. Un’idea che ha fatto discutere, ma che sembra già raccogliere consensi. Infatti, diversi residenti e portali online sottolineano che questi nuovi dossi sono molto meno rumorosi rispetto ai precedenti e, soprattutto, permettono a moto e biciclette di attraversarli senza difficoltà.

Il design innovativo è la ragione principale di questo miglioramento. Invece di un’unica struttura rialzata, il sistema è composto da due lastre separate, con uno spazio centrale pensato per il passaggio agevole di due ruote. Ma il vero vantaggio sta nei costi: l’intero progetto è stato finanziato da Citroen, con un investimento di circa 10.000 euro. In cambio, l’azienda ottiene un’esposizione pubblicitaria permanente, con tanto di logo e lo slogan: “La mobilità di domani inizia qui”.

Secondo il sindaco della cittadina, Citroen ha trovato un modo intelligente per farsi pubblicità senza ricorrere ai classici cartelloni o spot televisivi, puntando su un’infrastruttura utile alla comunità. Ma il marchio ha voluto chiarire ulteriormente le sue intenzioni: “Si tratta di un’iniziativa pensata per promuovere la sicurezza stradale, soprattutto nelle aree frequentate da bambini e da piccoli veicoli a due ruote. Questo test ci permetterà di valutare l’efficacia di dossi rallentatori più sicuri”, ha dichiarato un portavoce di Citroen. Non si esclude che si possa ampliare il progetto e installare questi dossi sponsorizzati in altre località.