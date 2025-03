Fiat Panda: a marzo 2025 in promozione a meno di 10.000 euro

Fiat Panda nonostante l’avvento della Grande Panda continua ad essere molto popolare in Italia dove mese dopo mese si conferma la numero uno in assoluto come numero di immatricolazioni. La vettura che come sappiamo viene prodotta a Pomigliano ed è stata confermata per una nuova generazione che vedremo entro il 2030, è protagonista per tutto il mese di marzo 2025 di una promozione molto interessante che permette a chiunque fosse interessato al suo acquisto di poterla comprare per un prezzo inferiore ai 10 mila euro.

La promozione di marzo 2025 per acquistare a prezzo scontato la Fiat Panda

La promozione di marzo 2025 per acquistare Fiat Panda è molto interessante. Questo in quanto non è richiesto alcun anticipo per accedere a questa offerta, dato che la prima rata è chiaramente indicata con un valore pari a zero. Il piano di pagamento prevede un totale di 35 rate mensili, ciascuna dell’importo di 138 euro, distribuite lungo un periodo di quasi tre anni. Tuttavia, al costo delle singole rate si aggiungono gli interessi, calcolati con un TAN fisso dell’8,75% e un TAEG del 12,72%. Oltre ai pagamenti mensili, per l’acquisto di Fiat Panda è prevista una maxi rata finale dal valore di 8.522 euro, necessaria per completare il finanziamento e mantenere l’auto.

La promozione sulla Fiat Panda, che offre uno sconto complessivo di ben 6.000 euro, comporta però alcune condizioni specifiche. Innanzitutto, è necessario rottamare un veicolo, anche se non viene indicata una categoria specifica per l’auto da consegnare. Inoltre, l’offerta prevede l’obbligo di stipulare un finanziamento, il che significa che chi desidera approfittare di questa vantaggiosa proposta deve essere pronto a soddisfare entrambe le condizioni. Pertanto, è fondamentale avere un’auto da rottamare per poter ottenere lo sconto e acquistare la Fiat Panda a un prezzo significativamente ridotto rispetto al normale listino, sfruttando questa occasione. Insomma sicuramente un’opzione assai valida per acquistare la popolare utilitaria di Fiat per chi soddisfa questi requisiti.