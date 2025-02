Imparato in visita allo stabilimento di Pomigliano: il Piano Italia in cima alle priorità di Stellantis

Jean-Philippe Imparato, Chief Operating Officer di Stellantis per l’Europa, ha fatto tappa oggi nello stabilimento di Pomigliano d’Arco, un sito produttivo strategico per il futuro dell’azienda.

La visita si colloca nell’ambito delle attività preparatorie per la realizzazione del Piano Italia, che prevede l’installazione della piattaforma STLA Small a partire dal 2028. Questa nuova architettura ospiterà la produzione di due inediti modelli compatti, consolidando il ruolo di Pomigliano nel piano di elettrificazione del gruppo.

Lo stabilimento campano si conferma un pilastro della produzione mass market di Stellantis, con una strategia che prevede il prolungamento della produzione dell’attuale Fiat Panda fino al 2030. Successivamente, sarà introdotta una nuova generazione del celebre modello, destinata a raccogliere l’eredità della city car più amata dagli italiani. Oltre alla Panda, la fabbrica produce già Alfa Romeo Tonale e Dodge Hornet, due SUV strategici per il gruppo.

Imparato non era solo: con lui erano presenti Arnaud Deboeuf (Chief Global Manufacturing & Supply Chain Officer), Santo Ficili (Amministratore Delegato di Alfa Romeo e Maserati), Gaetano Thorel (Responsabile europeo di Fiat e Abarth) e Antonella Bruno (Head of Stellantis Italia). Il gruppo dirigenziale ha incontrato il management dello stabilimento, guidato dalla manager Pascal Chretien, e ha effettuato un tour approfondito di tutte le aree produttive, entrando in contatto diretto con i lavoratori lungo le linee di assemblaggio.

Prima di concludere la visita, Imparato ha voluto organizzare un incontro con oltre 100 dipendenti, in rappresentanza dell’intera forza lavoro dello stabilimento, che conta circa 4.000 addetti. Un gesto significativo per riconoscere l’impegno quotidiano del personale e sottolineare l’importanza delle risorse umane nella crescita dell’azienda.

L’occasione di Pomigliano, per Imparato, si inserisce nel quadro più ampio del Piano Italia, presentato lo scorso dicembre al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit). Questo piano strategico mira a posizionare l’Italia al centro della produzione Stellantis, con un focus su elettrificazione, sostenibilità e tutela occupazionale. L’obiettivo è garantire un incremento della produzione di modelli elettrici e ibridi, promuovendo investimenti mirati alla formazione e alla riqualificazione del personale, per affrontare al meglio la transizione verso una mobilità più sostenibile.